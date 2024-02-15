劉俊謙、范少勳「情人節貼文」洩密！台港男神夢幻合體引爆火花
高顏值台港男神范少勳、劉俊謙常被指有「兄弟臉」，去年金馬60一起牽手上台頒獎，引爆話題！昨（14）日情人節，雙帥在社群互相發布電影劇照，透露合作演出的蛛絲馬跡，今日官方則正式宣布兩人主演新作《我在這裡等你》，預計在2024年上半年上映。
記者黃雅琪／綜合報導
近期在台人氣爆棚的劉俊謙，曾以電影《幻愛》入圍金馬獎最佳新演員，當時就被媒體發現撞臉范少勳；去年兩人出席金馬獎，以「港版范少勳」、「台版劉俊謙」自我介紹笑翻全場，後台依偎合照更被讚：「這畫面太美！」讓網友瘋狂敲碗求合作。如今夢幻聯動成真，雙帥將在金鐘導演鄧依涵的首部電影《我在這裡等你》一起演出，詮釋一段「相互奔赴，想見到彼此」的情感。
《我在這裡等你》講述：失意的香港作家天宇（劉俊謙 飾），偶遇台北街頭混混阿翔（范少勳 飾），兩人展開尋找通往天堂的鯨逝灣旅程，沿途發現意外的轉折與緊密的緣分，帶出「這世界上總有一個跟你相似，並等待你的人」。范少勳幽默表示：「可能我們長很像，所以有機會碰到！」劉俊謙則說：「我們第一次見面，我就蠻喜歡他，少勳很樂觀，跟他聊天會被笑容吸引，能合作覺得很讚。」《我在這裡等你》預計2024年上半年在台上映。
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