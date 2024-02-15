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獨家／峮峮洩中信啦啦隊「暴增10位新妹」！經紀人鬆口證實了

▲峮峮脫口爆料今年中信啦啦隊會增加10位新學妹，引發熱議。對此，經紀人乖姐也證實消息，有3、4人還在討論中。（圖／峮峮IG）
▲峮峮脫口爆料今年中信啦啦隊會增加10位新學妹，引發熱議。對此，經紀人乖姐也證實消息，有3、4人還在討論中。（圖／峮峮IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

新的一年到來，職棒賽季即將開打，除了球員陸續開訓，各大啦啦隊也緊鑼密鼓爭相備戰。不過，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣一姐峮峮（吳函峮）日前卻在節目上脫口爆料，今年啦啦隊會增加近30人，其中10位是新成員，消息立刻造成轟動。對此，經紀人乖姐也證實，有3、4人還在討論，預計在球賽前公布。

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峮峮日前在主持的網路節目上分享近期的活動與目標，深愛球隊的她則透露今年3月新球季，Passion Sisters會從原先的17名擴增近30名女孩，嚇得一旁的KID直喊：「那也太多了吧！」

▲峮峮（左）透露啦啦隊今年會擴編近30人，嚇得一旁KID直呼：「那也太多了吧！」（圖／星光雲！RUN新聞YouTube）
▲峮峮（左）透露啦啦隊今年會擴編近30人，嚇得一旁KID直呼：「那也太多了吧！」（圖／星光雲！RUN新聞YouTube）
峮峮進一步表示，「我們會多大概10位左右的新生。」由於去年已經曝光6位新女孩，包含冼迪琦、夏蕾、儀諪、Wendy、汶汶、怡琪，「所以大概還有4、5位是大家完全都不知道的！所以大家可以期待一下我們的新學妹。」

對此，Passion Sisters經紀人乖姐也向《NOWnews今日新聞》證實此消息，包含已經曝光的6位練習生在內，還有3、4人仍在討論當中，尚未完全確定，預計會在今年球季開打前公布，也請大家敬請期待。

▲Passion Sisters練習生。（圖／記者葉政勳攝影
▲Passion Sisters 6位練習生已經曝光，汶汶（上排左起）、Wendy、儀諪、冼迪琦、夏蕾（下排左起）、怡琪。（圖／記者葉政勳攝影）
有趣的是，練習生之一的儀諪曾向《NOWnews今日新聞》分享，當初上節目時就受到學姐峮峮的入隊邀約，殊不知她早就是學妹了，直到經紀人乖姐公布後，峮峮才驚覺過來，「吼！原來妳們都保密齁！」鬧了不小的笑話。

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