NBA／Curry紀錄之夜！飆9三分、砍41分　勇士125:130不敵殘陣快艇

我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士近8戰拉出7勝1敗的戰績，並且正處於5連勝當中，球隊輪換慢慢固定下來，Draymond Green和Gary Payton II等防守要角陸續回歸，讓球隊有更多資源能夠限制對手，修正季初的一些問題。
Leonard近期再次受傷，因左側內收肌拉傷缺席對勇士的比賽，而且很可能也不能打明星賽，這當然是個壞消息，不過對於灣區來說，這讓他們爭取6連勝佔有極大的優勢。
首節勇士有不錯的發揮，暫時在主場以30:23領先快艇，次節勇士一度將分差拉開到15分，但之後他們對於出手機會的處理有些隨意，結果又被快艇給追趕上來，以59:52進入到中場階段。
易籃在戰後，雙方第三節中段仍然在有限的比分內拉鋸，勇士在該節末靠著Brandin Podziemski和Moses Moody等人的出色發揮下，逐漸將分數拉開，雖然Terance Mann命中壓哨三分球，但勇士仍取得了11分領先。
末節雙方發生衝突，快艇總教練Tyronn Lue遭到驅逐出場，不過客隊這一節防守表現出色，打出一波18:9的攻勢．將比分追到只差2分。之後快艇更是打鐵趁熱，利用Ivica Zubac的籃下進球以及Norman Powell的三分球，將分數反超。
比賽進行到最後3分鐘，Paul George犯滿畢業，不過快艇其他球員補上了他的火力，Powell和Amir Coffey連續命中底角空檔三分球，最終以5分之差帶走勝利。
Curry這場比賽成為NBA聯盟史上首位在連續4場比賽中命中7顆三分以上的球員。他全場31投15中，三分球19投9中，攻下41分5助攻；Podziemski攻下25分8助攻。快艇方面，James Harden攻下26分8籃板7助攻，George進帳24分，Powell得到21分。