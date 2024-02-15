陸艇遭追緝釀2死國台辦譴責 管碧玲：海巡也是搏命守衛海疆
陸籍快艇昨日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，卻因拒檢蛇行翻覆造成2名漁民死亡，對此國台辦譴責台灣「以粗暴和危險方式對待大陸漁民」，更認為是「惡性事件」，對此海委會主委管碧玲今（15）日表示，海巡署在海域管轄範圍內依法行政是事實，對於執法過程中有不幸罹難，表達遺憾和哀悼，但也強調海巡在海上執法風裡來、浪裡去，也是搏命在守衛海疆。
記者陳威叡／台北報導
對於陸籍快艇越界拒檢釀成2死，而國台辦聲明譴責台灣更稱是「惡性事件」，管碧玲表示，陸捕魚船舶越界，進入到禁止水域內的0.86海里，因此海巡署在海域管轄範圍內依法行政，這是事實，執法過程中有不幸罹難事件，都表達遺憾和哀悼。
管碧玲說，海巡署第一時間也透過管道積極聯繫家屬，並協助處理善後，目前也與部分家屬取得聯繫。也說明該艘船舶是三無船舶，沒有船名、沒船舶證書與船籍登記，像這樣的船舶是兩岸執法都關注並加強取締對象，因此沒有所謂惡性行為，這是必須要說明的。
管碧玲強調，海巡在海域之內執法是必須的，事實上，海巡署在海上執法風裡來、浪裡去，也是搏命在守衛海疆。截至今年2月為止，累積驅離船舶已達213艘次、扣留4艘次，海巡署疲於奔命的狀況可見一班。
管碧玲說，海巡署非常重視兩岸間人民的感情與和平和諧，舉例來說，大陸船舶去年底在莒光外海西南方13.6海里處自行沈沒，有6名陸籍人員落海，海巡署第一時間獲知後立刻表達願意協助救援，也立刻派船前往，長達72小時都未中止，即便在其他海域，若有陸籍漁船需要避風都會給予支持，不會粗暴對待漁民。