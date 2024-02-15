重磅！樂天女孩補強4成員　前統一獅啦啦隊Dora、小龍女梔梔加盟

影／葉君璋談三位新同學！盼陳禹勳趕開幕戰、郭嚴文防守比預期好

▲味全龍年後開訓，葉君璋總教練談新同學陳禹勳、郭嚴文和鄭鍇文。（圖／味全龍提供）
▲味全龍年後開訓，葉君璋總教練談新同學陳禹勳、郭嚴文和鄭鍇文。（圖／味全龍提供）

記者林之越/綜合報導

中華職棒味全龍隊總教練葉君璋，今（15）日在春訓的開訓典禮後，接受媒體訪問。當提到球團在今年休賽季補強的新同學陳禹勳、郭嚴文、鄭鍇文，葉君璋表示陳禹勳預計會在3月15日離開傷兵名單，屆時將有望在開幕戰前就回歸；而野手部分，則認為郭嚴文的防守功力比預期更好，也許能在守備一壘之餘，幫助二、三壘防區。

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總教練葉君璋在訪問開頭，先是提及對這幾位新同學的期許：「我們球隊去年雖然拿下總冠軍嘛，但其實我們還是有些進步的空間，像我們球員比較少，所以他們的加入可以補到更多的位置。」

而提到郭嚴文的部分，雖然味全龍目前一壘位置的選手較為齊全，葉君璋卻認為：「其實我們去年球員都比較健康，在一壘的守備位置上，其實也不知道說今年有誰會受傷，所以能多一些有競爭力的球員，對我們來說是蠻大的幫助。」

▲味全龍年後開訓，葉君璋總教練談新同學陳禹勳、郭嚴文和鄭鍇文。（圖／林之越攝）
▲味全龍年後開訓，葉君璋總教練談新同學陳禹勳、郭嚴文和鄭鍇文。（圖／林之越攝）
此外，被問及郭嚴文是否會在新賽季鎮守一壘，葉君璋表示：「一開始的想法確實是這樣，但發現說郭嚴文他的守備能力比想像中的還要好，看起來有機會頂替其他位置，整個春訓看下來的感覺是這樣，至少他一壘是沒有問題的。」並且補充道：「我覺得也許二壘、三壘看起來都還不錯。」

同時，在一月底才宣布轉隊加盟味全龍的投手陳禹勳也出席開訓典禮，對於他在下賽季的定位，葉君璋在受訪時表示：「我覺得他不管是在最後面、或是中間應該都是可以補上的，也就是說我們感覺球隊哪裡有問題，他應該都能去勝任，對我們來說是蠻活用的。」

最後，當被問到陳禹勳是否能夠出席開幕戰時，葉君璋回應道：「以正常的時間來說，3月15日他就可以離開傷兵名單，所以我覺得開幕戰的話應該趕得上。」

此外，他也認為前統一獅外野手鄭鍇文對於球隊外野深度是一大補強，希望他在獲得更多上場機會後，也可以打出更好的表現。

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