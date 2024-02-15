影／葉君璋談三位新同學！盼陳禹勳趕開幕戰、郭嚴文防守比預期好

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而提到郭嚴文的部分，雖然味全龍目前一壘位置的選手較為齊全，葉君璋卻認為：「其實我們去年球員都比較健康，在一壘的守備位置上，其實也不知道說今年有誰會受傷，所以能多一些有競爭力的球員，對我們來說是蠻大的幫助。」
此外，被問及郭嚴文是否會在新賽季鎮守一壘，葉君璋表示：「一開始的想法確實是這樣，但發現說郭嚴文他的守備能力比想像中的還要好，看起來有機會頂替其他位置，整個春訓看下來的感覺是這樣，至少他一壘是沒有問題的。」並且補充道：「我覺得也許二壘、三壘看起來都還不錯。」
同時，在一月底才宣布轉隊加盟味全龍的投手陳禹勳也出席開訓典禮，對於他在下賽季的定位，葉君璋在受訪時表示：「我覺得他不管是在最後面、或是中間應該都是可以補上的，也就是說我們感覺球隊哪裡有問題，他應該都能去勝任，對我們來說是蠻活用的。」
最後，當被問到陳禹勳是否能夠出席開幕戰時，葉君璋回應道：「以正常的時間來說，3月15日他就可以離開傷兵名單，所以我覺得開幕戰的話應該趕得上。」
此外，他也認為前統一獅外野手鄭鍇文對於球隊外野深度是一大補強，希望他在獲得更多上場機會後，也可以打出更好的表現。
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