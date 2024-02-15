台股神龍昂首盤中創新高！終場勁揚548點 台積電收漲51元至697元
新春開紅盤，投資人笑呵呵，台股今（15）日開高走高，最高衝到18725點，最後收在18644點，加權、櫃買盤中雙創新高。晶圓代工龍頭台積電盤中龍騰跳躍衝709元，改寫歷史新天價，終場收漲51元至697元。台股飆漲，台積電不再是一個人的武林，電子權值股也同步齊揚，AI股仍是大盤焦點。
記者鄭妤安／台北報導
關注國際股市，美股四大指數昨（14）日全面走揚，道瓊上漲151.52點，或0.4%，收38424.27點；那斯達克指數上漲203.55點，或1.3%，收15859.15點；標普500指數上漲47.45點，或0.96%，收5000.62點；費城半導體指數上漲97.23點，或2.18%，收4565.41點。
亞股部分今日漲多跌少，日經225指數漲約1%，韓國綜合指數呈現小跌，香港恒生指數漲約0.5%，陸股則上揚1%以上。
台北股市龍年開紅盤大漲，早盤一度勁揚超過600點，站上18725點，創下史上新高，終場上漲548點，收在18644點，漲幅3.03％，成交金額新台幣4926億。龍年開市開高走高，最大功臣當屬台積電，早盤創新高大漲63元，來到709元，漲幅9%以上，最後收漲51元至697元，漲幅7.89％。
其他電子權值股也同步上漲，IC設計龍頭聯發科上漲35元，來到972元，漲幅3%多；晶圓二哥聯電收漲2.29%，漲至49.2元；大立光、華碩、國巨漲2%以上，日月光大漲4.23%，金像電強登漲停。
AI股仍是台股主軸，技嘉、台燿攻漲停，緯創大漲逾4%，來到130.5元。英業達漲3%、廣達漲2至5%，緯穎盤中強登漲停板，隨後收斂，最後收漲3.53%，股價收在2345元。