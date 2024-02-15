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林襄離開樂天首現身！情人節新身分曝光　新年願望：工作滿檔

▲林襄情人節現身台南燈會，離開樂天後首曝新身分。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄情人節現身台南燈會，離開樂天後首曝新身分。（圖／翻攝自林襄IG）

記者張一笙／綜合報導

啦啦隊女神林襄IG坐擁181萬粉絲，上個月宣布離開「樂天女孩」後首次公開現身。昨（14）日受邀前往台南安平燈區，擔任「2024台灣燈會」推廣大使。興致一來還嗨跳時下最流行的「呱呱舞」，吸引不少粉絲圍觀。新年提前開工，林襄新的一年也許下願望：「最大願望就工作行程滿檔」，才能跟粉絲有更多機會互動。

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▲林襄、張雅涵及李芷霖3人共同現身台南燈會。（圖／三立新聞提供）
▲林襄、張雅涵及李芷霖3人共同現身台南燈會。（圖／三立新聞提供）
根據《三立新聞》報導，林襄昨日與自家師妹張雅涵及李芷霖一同搭乘高鐵南下，為「2024台灣燈會」揭開序幕。台南市長黃偉哲也驚喜現身安平運河畔探班，3人一同和台南市長共遊「往事河光」、「我在這裡為你祈禱」、「實光廊道」及「粼粼」等四大展區，吸引上千粉絲駐足圍觀。

▲適逢情人節，林襄三人拉著台南市長黃偉哲進行甜蜜3連拍。（圖／三立新聞提供）
▲適逢情人節，林襄三人拉著台南市長黃偉哲進行甜蜜3連拍。（圖／三立新聞提供）
適逢西洋情人節，林襄熱情地拉著黃市長甜蜜三連拍，接力搭配龍年吉祥話，現場喜氣洋洋。最後更號召師妹發揮啦啦隊本色，三人大呼燈會口號：「台灣之光在台南、台灣燈會大成功」，不少網友看完紛紛留言大喊：「林襄也太活潑啦！」、「現在出門來得及嗎？」大讚女神軍團可愛又盡職。

▲黃偉哲市長作為東道主，帶著林襄三人一同逛台南燈會。（圖／三立新聞提供）
▲黃偉哲市長作為東道主，帶著林襄三人一同逛台南燈會。（圖／三立新聞提供）
2024臺灣燈會在台南熱鬧登場，今年分為「高鐵燈區」及「安平燈區」兩大展區，時間至3月10日止，林襄大聲呼籲：「台南是民眾春遊賞燈的最佳選擇，可暢遊文化底蘊豐厚的古都，也可感受科技創新的面貌」3位人氣女神挾帶超人氣，短短不到1小時直播，吸引逾7千人線上同步觀看。

▲林襄、張雅涵、李芷霖3位人氣女神挾帶超高人氣，不到1小時的直播吸引逾7千人共同在線觀看。（圖／三立新聞提供）
▲林襄、張雅涵、李芷霖3位人氣女神挾帶超高人氣，不到1小時的直播吸引逾7千人同時在線觀看。（圖／三立新聞提供）
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