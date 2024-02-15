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台積電掀銀行赴日潮！台銀福岡辦事處3月開業　董座看龍年4字形容

▲龍年開工首日，台灣銀行董事長呂桔誠也談到對龍年景氣看法，他用4個字來形容。（圖／資料照，記者朱永強攝）
▲龍年開工首日，台灣銀行董事長呂桔誠也談到對龍年景氣看法，他用4個字來形容。（圖／資料照，記者朱永強攝）

記者顏真真／台北報導

龍年開工首日，對於龍年景氣展望，台灣銀行董事長呂桔誠今（15）日以4字形容「穩健前行」，認同主計總處預測台灣經濟成長率將達約3.3%，預估今年台銀獲利將優於去年，亦看好房貸已至少連續3年達標「兩千金」，今年新承作房貸金額同樣有機會站上2千億元。

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另外，晶圓代工龍頭台積電赴日本設廠，也帶動台灣銀行業赴日本設立據點熱潮，金管會去（2023）年12月就核准台銀向日本主管機關申請設立福岡代表人辦事處，對此，呂桔誠今日也透露，預計3月22日開幕。

台銀今日大年初六在總行古蹟營業大廳辦理新春歡慶活動，以悠揚的古典樂章慶開工，傳遞豐厚的祝福，董事長呂桔誠也談到，台銀去年稅前盈餘達284億元，若加上政策負擔的99億元，已達383億元，1月也有好的開始，稅前盈餘37.6億元，加上政策性負擔部分8.4億元，總計達到46億元，甚至優於部分金控，「今年一定會比去年好」。

不僅如此，他說，台銀資產負債管理審慎，長期維持「低逾放比、高備抵呆帳覆蓋率」，1月逾放比為0.086%，備抵呆帳覆蓋率為1696%，他也看房貸業務，台銀已至少連續3年達標「兩千金」，今年新承作房貸金額同樣有機會站上2千億元。

展望龍年景氣，呂桔誠認為，目前景氣整體有加溫的感覺，不僅餐廳難訂位、百貨生意佳，也反映在春節前後臨櫃、ATM新鈔金額達到867億元，其中光是農曆年期間，今年假期有7天，ATM提領次數達到近68萬次，與去年10天提領次數70萬次相比，仍可感到熱絡。

另外，晶圓代工龍頭台積電赴日本設廠，帶動台灣銀行業赴日本設點，台銀福岡代表人辦事處也獲准設立。呂桔誠說，台銀作為台灣半導體業的支持者，亦支持其進行國際化布局，並提供一條龍、整合性服務，從國內總分行（DBU）到國際金融業務分行（OBU）及海外分行，或在沒有設分行的地方先設辦事處，與當地領導銀行合作，像台銀長年在日本就與3間銀行有密切合作，包括三井住友銀行、瑞穗銀行及三菱日聯銀行。

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