台積電掀銀行赴日潮！台銀福岡辦事處3月開業　董座看龍年4字形容

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台銀今日大年初六在總行古蹟營業大廳辦理新春歡慶活動，以悠揚的古典樂章慶開工，傳遞豐厚的祝福，董事長呂桔誠也談到，台銀去年稅前盈餘達284億元，若加上政策負擔的99億元，已達383億元，1月也有好的開始，稅前盈餘37.6億元，加上政策性負擔部分8.4億元，總計達到46億元，甚至優於部分金控，「今年一定會比去年好」。
不僅如此，他說，台銀資產負債管理審慎，長期維持「低逾放比、高備抵呆帳覆蓋率」，1月逾放比為0.086%，備抵呆帳覆蓋率為1696%，他也看房貸業務，台銀已至少連續3年達標「兩千金」，今年新承作房貸金額同樣有機會站上2千億元。
展望龍年景氣，呂桔誠認為，目前景氣整體有加溫的感覺，不僅餐廳難訂位、百貨生意佳，也反映在春節前後臨櫃、ATM新鈔金額達到867億元，其中光是農曆年期間，今年假期有7天，ATM提領次數達到近68萬次，與去年10天提領次數70萬次相比，仍可感到熱絡。
另外，晶圓代工龍頭台積電赴日本設廠，帶動台灣銀行業赴日本設點，台銀福岡代表人辦事處也獲准設立。呂桔誠說，台銀作為台灣半導體業的支持者，亦支持其進行國際化布局，並提供一條龍、整合性服務，從國內總分行（DBU）到國際金融業務分行（OBU）及海外分行，或在沒有設分行的地方先設辦事處，與當地領導銀行合作，像台銀長年在日本就與3間銀行有密切合作，包括三井住友銀行、瑞穗銀行及三菱日聯銀行。