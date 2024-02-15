開工紅包盼拿1567元！上班首日 6成7上班族憂整天疲憊、4成9怕胖
迎接龍年正式開工的第一天，企業會不會發給員工紅包？是否宣佈重大消息？人力銀行今（15）日公布「龍年新春開工調查」，上班族平均希望拿到1567元的開工紅包，對於恢復上班的第一天，大家最擔心「整天的疲憊感」、「工作注意力不集中」、「體重增加，準備減肥」等。
記者李琦瑋／台北報導
yes123求職網今天發布「龍年新春開工調查」，在「討吉利」的開工紅包部分，有14.3%上班族希望能有「3000塊（含）以上」，平均來說，上班族期望每一包，能夠拿到1567元，略高於去年的1534元。
而對於恢復上班的第一天，大家「最擔心」的事情，在可複選狀況下，依序為「整天的疲憊感」（67%）、「工作注意力不集中」（50.4%）、「體重增加，準備減肥」（48.8%），以及「整天心情低落」（30.5%）、「自己被調動部門的人事命令公佈」（29%）、「老闆宣佈獎金或福利縮水、準備裁員、減薪、放無薪假」（18.8%）。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，若在開工當天，公司宣佈新的人事命令，結果升遷或加薪夢落空，也要選擇馬上釋懷，鼓勵自己「年頭」歸零再出發，力拚新成績；至於一時衝動想跳槽的，盡量確定有更好的新工作後再提辭呈，勿意氣用事就「裸辭」。