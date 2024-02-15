子瑜師妹「NiziU」首來台簽售會引爭議！成員秀「我愛你」表誠意

我是廣告 請繼續往下閱讀
NiziU雖然是「日本偶像團體」，但整體主打韓系女團風格，而她們的首支單曲〈Make you happy〉也是以韓系學院風製作MV，且在YouTube上架至今，已經締造3.1億次瀏覽紀錄，訂閱人數也已達217萬人，在日本擁有極高的人氣，出道短短3年，卻已登上過日本指標節目「紅白歌唱大賽」。
然而，今日早上NiziU首度在台灣辦簽售會，卻在某些活動環節爆出爭議。有粉絲在Dcard上反應，「主辦公告簽售抽30人簽名470觀禮，結果今天抽完後只抽了30人簽名104人觀禮，強辯是最多會抽470人的不代表一定要抽滿」，質疑主辦簽售抽獎制度不公平，專輯購買量多的粉絲才給予福利。
根據《ETtoday》報導指出，面對觀禮以及抽獎人數的問題，主辦方DJB娛樂則說明「有買的都進來了」，並解釋是唱片代理商出現問題，才會漏掉名單。
此次NiziU簽售活動也有邀請台灣媒體，不過主辦強調因為活動由韓國JYP娛樂與日本索尼音樂共同策劃，因此許多部份管控都會相當嚴格，雖然說會盡量爭取採訪機會，不過最後也僅開放媒體攝影。雖然如此，但此次簽售活動上，NiziU 9位成員仍相當給力，展現滿滿誠意，大秀中文「我愛你」向粉絲示愛，活動進入尾聲時，主辦單位更是福利大放送，讓參與簽售會的粉絲都能進行「25人一組合照」，而NiziU結束充實的台灣行程後，也將搭機離台，班機則保密不公開。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道