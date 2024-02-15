NASA飛機繞台上空！環境部證實有任務　他曝1關鍵人物促成

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同時，美國太空總署NASA與我國及南韓、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家正進行亞洲空品飛航實驗，NASA兩架科研飛機於今日由菲律賓飛往南韓航程中，將於台灣中南部及東部地區空域進行約4小時空氣品質觀測，可提供高解析精密資料。
此為環境部成立推動第一個大型跨部會及學者專家國際合作實驗，從地面監測為主空品觀測量能提升至3D整合觀測，開展未來大氣環境協同監測新頁。
環境部表示，高屏3D空品實驗除了兩座NASA與台灣協作高階地面空品超級監測站，以及一座美國海洋大氣總署NOAA垂直光譜儀測站外，還包括國內各單位之地面密集採樣，以及無人機、剖風儀、風光達、探空氣球、太陽光度計、衛星遙測應用等先進儀器或方法，同步監測各項空氣污染物物理特性、化學組成及3D分布。
環境部說明，NASA科研飛機搭載揮發性有機物(VOCS)、多環芳香族碳氫化合物(PAHs)等氣態污染物及氣膠粒徑分布、數目濃度及其化學成分精密儀器，在飛航過程中即時觀測空氣污染物成分與濃度垂直變化，提供行經國家高時空解析空品資料。
環境部期待，透過與NASA合作協定下，接軌國際大型實驗，共享高解析空氣污染觀測資料，並偕同正在進行的高屏3D空品實驗密集觀測，綜合探討及解析南部地區空氣污染成因與3D分布變化，據此制訂更精進空污治理策略，亦成為科學研究、政策制定與國際合作典範。
彭啟明也在臉書透露，「記得去年遇到我在國立中央大學大氣系的恩師林能暉教授，他眼睛亮起來和我描述要在退休前做一個大事，就是要做台灣到東南空氣品質大規模的量測，有NASA 飛機要飛來台灣上空繞。」
彭啟明指出，林能暉整合了國內外十幾個跨部會、20個學研單位將近四十多位學者，進行高屏3D空品實驗，以解析地形、大氣環流與空氣污染物三者相關性，以及於三度空間隨時間變化國際聯合觀測。這也整合了美國太空總署NASA與我國及南韓、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家正進行亞洲空品飛航實驗。
彭啟明表示，今天的重頭戲就是 NASA 灣流飛機在上空，上上下下，繞來繞去好幾圈了，來量測台灣的空氣品質，很感動，相信很多航空迷都在拍，「這件事情要成功，很不容易，很佩服林能暉老師，能夠領導這團隊，環境部的通力支持，尤其要跨很多部會合作 (也聽說有些仍有本位主義，整合不容易)，還有一兩小時，也請大家抬頭看天空，說不定 NASA 飛機就在我們頭頂。」