中台灣燈會道路管制　中市府推停車導引系統

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通局長葉昭甫表示，今年中台灣元宵燈會自2月16日至2月25日，除了開幕日舞台表演活動外，市府在週末也規劃互動展演，包括石虎家族、氣球達人秀、奇幻魔術秀等活動，讓民眾一面漫遊花燈秀一面欣賞表演，大飽眼福。因應活動停車需求，市府在會場備有8處燈會停車場，約可提供汽車近4,200席、機車近5,000席停車位，其中北側有經貿6及經貿8停車場、中央公園北側停車場，南側則有創研22、26及21、中央公園地下及中央公園南停車場。另考量機車族停車特性，鄰近會場旁也特別規劃1處臨時機車停車區，民眾停完車後步行即可抵達會場。
交通局提醒，開車的民眾出發前請事先查詢剩餘車格，活動停車空間有限，為減少民眾到現場發現沒有車位的狀況，去年交通局首次推出剩餘車格資訊系統，民眾掃QR-code或搜尋「台中市停車導引系統」就可獲取最即時的資訊，在雙十國慶焰火施放、跨年晚會等大型活動獲使用者好評。
葉昭甫呼籲，民眾至水湳中央公園賞燈前，若查詢「台中市停車導引系統」已無剩餘停車格，勿再開車前往，改搭大眾運輸更方便，會場周邊有6(含副)、8、25、28、32、54、68、88、525路及綠4等14條公車路線行經，且假日還有市府線及松竹線2條免費接駁車可以搭，往會場首班車自下午4時30分至晚間9時30分；離開會場時間自下午5時30分至晚間10時30分，約15分鐘一班車，坐滿即開車，歡迎多加利用。
此外，因應燈會湧入的人流車潮，交通局為提供民眾良好賞燈品質，在敦化路二段(凱旋路至中科路)、啟航路(啟航一路至敦化路二段)及僑大八街(經貿五路至凱旋路)進行道路管制，禁止一般車輛通行；啟航路、啟航東路及經貿二路部分道路則管制作為臨時機車停車區，時間自2月16日0時起至2月25日24時止，請用路人遵循牌面及現場交管人員指揮前往，並避免違規停放車輛，影響用路安全。