收假好痛苦？韓國上班族好憂鬱「43%不快樂」　受霸凌者更抑鬱

我是廣告 請繼續往下閱讀
該問卷是以憂鬱症自我檢測的病人健康問卷（PHQ-9）為基礎所設計，合計分數落在20至27分將會被視為可能患有嚴重憂鬱症；10至19分則為可能患有中度憂鬱症；5至9分則是輕微憂鬱症狀，0至4分則可以解釋為沒有憂鬱症症狀的狀態。
問卷調查結果顯示，填答上班族的憂鬱量表平均分數為5.62分，整體上正經歷憂鬱症狀。
在1000名受訪者當中，有43%的人回答「對工作內容失去興趣或感覺不到快樂」，有42%的人表示「難以入睡或經常醒來／睡得太多」。另外有20%的受訪者同意「還不如死了更好 / 曾想過自殘」。
曾經經歷過職場霸凌的受訪者們，憂鬱量表平均分數達到8.23分，沒有被霸凌經驗的受訪者平均則得4.64分，兩者相差分數之高，顯示職場霸凌對上班族的精神狀態頗具影響。
另外，非正式員工的平均分為6.61分，也比正式員工的4.96分高出許多。進一步從個問題的回答率來看，有50.3%的非正式員工「覺得自己做錯了或失敗了／讓自己和家人失望了」，正式員工則為34.7%；填答「心情低落、憂鬱或感到沒有希望」的非正職員工高達59.3%、正職員工45.5%，各項問題非正式員工的回答率都超過正式員工。
除此之外，職場規模越小，工資水平或年齡越低、工作年資越短，整體上憂鬱經驗的回答率就越高。特別從同意「還不如死了更好 / 曾想過自殘」的比例來看，有31.3%的20多歲受訪者填答，比起50多歲還要來得高，工作時間不到1個月（36.9%）比年資5年以上（11.5%）高，月薪少於150萬韓元（27.4%）也比月薪500萬韓元（13.8%）高。
「職場霸凌119」人士表示，不僅是職場內的霸凌經驗，雇傭穩定性、公司規模、薪資水平等勞動條件和年齡、工齡等決定職場地位的因素也會對上班族的精神健康產生影響。特別是員工少於5人的小型企業、派遣或外包等間接僱傭勞動者的憂鬱程度更高，因此需要完善並消除「死角地帶」的法律與制度。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995