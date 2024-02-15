TWICE子瑜罕唱中文「Cover徐佳瑩神曲」！甜嗓引粉絲大讚：戀愛了
昨（14）日是西洋情人節，演藝圈許多藝人都紛紛送上祝福，遠在韓國的女團TWICE成員「台灣女孩周子瑜」，也在Instagram上分享翻唱金曲歌后徐佳瑩代表作《你敢不敢》的影片，難得唱中文歌曲的周子瑜，用她甜美的嗓音為粉絲獻上祝福，令粉絲又驚又喜！
記者張芸婷／綜合報導
南韓女團TWICE台灣成員周子瑜憑藉亮麗的外型，屢屢上榜「全球美女排名」，且總是名列前茅。近日忙於團體迷你13輯的她，昨日在IG上為粉絲送上了情人節禮物，透露她很久沒有聽到〈你敢不敢〉這首中文歌，久違的播放此曲依舊覺得很好聽，於是決定Cover一小段分享，並暖心祝福粉絲「情人節快樂」。
周子瑜前往南韓發展演藝事業多年，卻鮮少聽見她唱中文歌曲，這次恰逢情人節，她在IG分享翻唱中文歌的影片，而周子瑜用她獨特且清亮的嗓音唱出〈你敢不敢〉，引來眾多粉絲暈船，紛紛留言表示「直接暈倒了，我愛妳！」、「感謝子瑜送上的情歌」、「好愛子瑜唱中文歌啊！」，反應十分熱烈！
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