股民爽歪歪！台積電噴新天價709元 這10萬人卻只能「捶心肝」
台北股市龍年開紅盤大漲，早盤一度勁揚超過600點，站上18725點，創下史上新高，終場上漲548點，收在18644點，漲幅3.03％，成交金額新台幣4926億。龍年開市開高走高，最大功臣當屬台積電，盤中龍騰跳躍衝709元，改寫歷史新天價，終場收漲51元至697元。
記者鄭妤安／台北報導
回顧台積電在兔年尚未封關前，曾在1月25日收在642元創波段高點，隔天26日收盤價更來到每股644元。股價接連大漲，令投資人開心不已，但當時卻出現一波「畢業潮」，集保統計發現，台積電股東人數跌破110萬戶大關，降至大約109萬人，今年前3週減少近10萬名股東。
過往被套牢的股民在那個時候把台積電股票出清，如今也只能眼巴巴看著台積電龍年創新天價捶胸頓足。知名胸腔外科醫師杜承哲稍早在臉書上向網友們喊話表示，「如果你今天心情悶悶的，想想這10萬人的心情，他們年前出清了，現在手上都沒有台積電你現在是不是好多了？」
電影人王師也發文指出，這個世界有兩種人，手上有台積電的人，跟沒有台積電的人。幽默說道，今天手上沒有台積電的人是沒有煩惱的一群人，會專心的、認命的上班，手上有台積電的人反而會想東想西「為什麼當初我沒有多買幾張？要不要趁現在高點賣掉呢？還是會像那些大型外資的說上看800元？」