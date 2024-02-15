胡瓜奪全國除夕夜收視冠軍！侯怡君「人體不倒翁」創下4.66好成績

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而胡瓜與陳美鳳的精采表演「龍王降臨之龍鳳呈祥」，吊鋼絲飛天的世紀合體，一登場就收視節節攀升，往上衝到4.4開出紅盤，再加上侯怡君震撼觀眾眼球的超世紀大秀，4段表演尤其是「人體不倒翁」與「蹦極」無能人及，收視更創下4.66的好成績。
胡瓜感謝觀眾用收視率支持，也感謝全體製作團隊與民視的工作人員，他提到，這次不僅參與製作節目內容時加入想法，還親自一一打電話調度人員負責表演節目，像是召回歐弟一起主持、賴慧如設計國標舞內容等，兩人更是通了數十通電話。此外，胡瓜還跟各段表演的製作單位開了無數次會議，直呼壓力真的大，但一看到收視就覺得一切很值得。
一連數套衣服成為除夕夜最美艷天后的陳美鳳，也引起網友暴動直呼「簡直是奇蹟般的存在」、「太敬業」，一聽到收視好消息，陳美鳳也開心地感謝大家的努力，並答應觀眾會繼續美下去。
帶來超世紀大秀的侯怡君，感謝觀眾們在除夕夜給她4分鐘，讓她帶大家到「無人能及」的境界，4段表演徹底展現力與美，以及她驚人的核心，全身健美的肌肉更是讓觀眾紛紛讚嘆，「練家子」、「不倒翁核心力量太強大」、「只有侯怡君能超越侯怡君」，也成為當天的最高收視與熱門話題之一。
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