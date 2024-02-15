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債市熱起來！北富銀推海外債券24小時線上交易　最低1000美元申購

▲美國降息預期帶動債市熱潮，台北富邦銀行推海外債券24小時線上交易服務，部分債券最低1000美元申購。（圖／NOWnews資料照片）
▲美國降息預期帶動債市熱潮，台北富邦銀行推海外債券24小時線上交易服務，部分債券最低1000美元申購。（圖／NOWnews資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

美國降息有譜帶動海外債券交易熱潮，台北富邦銀行分析指出，美國聯準會尚未開啟降息週期，美國投資等級債殖利率尚處在10年平均以上高位，仍具相當投資吸引力，建議投資人進行2024年投資配置盤點時，依需求適度納入海外債券，穩定領息還能強化投組抵禦市場波動風險的能力。

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根據券商公會統計，2023年全年複委託海外債券交易量達7,155億元，年增近八成，其中非專業投資人交易量增幅為1.7倍，高資產客群交易量增幅則高達11.7倍，體現各投資族群對海外債券的高度重視。

此外，北富銀針對全行客戶2023年海外債券投資狀況進行分析發現，信用風險較低、信譽良好的A級債券成長最為顯著，銷量較前一年成長達49%，且銷售佔比更達95%。主因是目前A級債券殖利率表現佳，能提供穩定收益且違約風險相對較低，很符合台灣投資人的理財偏好。並觀察到投資標的有更分散趨勢，與以往隨大流的投資方式相比，未來投資人可能會更偏向個人化的資產配置方案。

回顧近期金融市場表現，北富銀表示，聯準會停止升息期間常見股債齊漲情況，降息期間則明顯以債券表現較佳。今（2024）年美國降息明確，聯準會停止升息，債券市場利空出盡，加上債券本身具有風險較低、配息穩定等優勢，適合追求穩定收益的投資人。因此，無論是自然人投資者還是專業投資機構，紛紛趁當前利率高檔跟進，也帶動海外債交易量大幅成長。

為了便利客戶進行海外債券布局，北富銀推出「海外債券24小時線上交易」服務，不論是單筆買賣還是長效委託單，均可以隨時隨地透過網路銀行或行動銀行APP快速完成。同時申購門檻大幅降低，部分債券只需1000美金就可承作。

至於操作方式，北富銀表示，只要登入北富銀網路銀行或行動銀行App，點選「海外債券申購」，依天期等債券條件篩選標的，再指定委託日期及價格，即可輕鬆進行申購。委託時間可選擇當日單、預約單或長效單，長效單可指定最長五個營業日，大幅提升理財便利性。

同時，北富銀加碼推出優惠活動，自即日起至3/31前，透過北富銀網行銀申購海外債券，不限標的及筆數均享申購手續費6折。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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