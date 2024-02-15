《紅白藝能大賞》網路點破415萬人次！最多人熬夜看LE SSERAFIM

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官方指出，節目每分鐘收視最高4.77（收視人口103.5萬），LE SSERAFIM首次登台訪問，並錄製起床鈴聲給FEARNOT（官方粉絲名）們成為收視最高點；而次高點4.14（收視人口89.8萬）則落在「最殺男團」Energy的強勢回歸首秀；第3名4.07（收視人口88.4萬 )則由 「平民天后」徐懷鈺奪下。
此外，在網路影音平台部分（統計至15日上午11時止）獲最高點閱觀看次數的是「LE SSERAFIM發燒組曲〈Perfect Night〉、〈UNFORGIVEN〉、〈Eve， Psyche & the Bluebeard's wife〉炸裂紅白」累計高達126萬人次。
接著為「〈無懈可擊〉的Energy強勢回歸！〈放手〉、〈分合〉組曲連炸，萬人沸騰到最高點」累計45萬人次；再來則是「LE SSERAFIM FanCam」累計25萬人次，位居第3。所有影片合計點閱數高達415萬人次。
全長6小時的除夕節目，主持群Lulu黃路梓茵、許富凱、莎莎、陳明珠、黃偉晉也為此卯足全力做足功課，只為順暢串接每段表演讓節目順暢，得知收視佳績後，眾人紛紛表示很開心，而首度接任《紅白》總主持棒的Lulu黃路梓茵也表示：「再次感謝所有觀眾朋友的支持，畢竟過年節目選擇非常多，非常感謝每一位卯足全力為我們帶來精彩表演的藝人朋友們。」
Lulu也不忘謝謝主持群夥伴們的努力，以及台視所有工作夥伴，「更感念小燕姐（張小燕）和佼哥（黃子佼）之前為紅白奠定的基礎，對於這份傳承感到感恩，謝謝一切。」
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