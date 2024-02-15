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《紅白藝能大賞》網路點破415萬人次！最多人熬夜看LE SSERAFIM

▲LE SSERAFIM一登場成為《超級巨星紅白藝能大賞》每分鐘收視的最高點4.77，就連影音平台的總點閱數都高達415萬人次觀看。（圖／台視提供）
▲LE SSERAFIM一登場成為《超級巨星紅白藝能大賞》每分鐘收視的最高點4.77，就連影音平台的總點閱數都高達415萬人次觀看。（圖／台視提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

連續籌辦15年的除夕特別節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》今（15）日收視率出爐，全體平均收視3.02、有效平均收視2.96及各年齡層分眾平均收視，奪下全國收視龍頭。特別是韓國大勢女團LE SSERAFIM，創下每分鐘收視最高4.77的驚人數字，在影音平台也獲得最高點閱觀看次數。

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《2024超級巨星紅白藝能大賞》今年網羅實力派歌手、高人氣卡司齊聚一堂陪伴觀眾度過農曆新年，全體平均收視3.02，而晚間9時40分至11時分段收視也達3.85，該段15到24歲女性分段分眾收視更是衝出6.21好成績，總收視人口為325萬4千人。而官方網路平台點閱數（統計至15日上午11時止）已累計高達415萬人次觀看，相較去年高出100萬人次點閱。

▲LE SSERAFIM。（圖／台視提供）
▲LE SSERAFIM壓軸登場，讓不少熬夜觀看的網友們嗨喊很值得。（圖／台視提供）
官方指出，節目每分鐘收視最高4.77（收視人口103.5萬），LE SSERAFIM首次登台訪問，並錄製起床鈴聲給FEARNOT（官方粉絲名）們成為收視最高點；而次高點4.14（收視人口89.8萬）則落在「最殺男團」Energy的強勢回歸首秀；第3名4.07（收視人口88.4萬 )則由 「平民天后」徐懷鈺奪下。

此外，在網路影音平台部分（統計至15日上午11時止）獲最高點閱觀看次數的是「LE SSERAFIM發燒組曲〈Perfect Night〉、〈UNFORGIVEN〉、〈Eve， Psyche & the Bluebeard's wife〉炸裂紅白」累計高達126萬人次。

▲LE SSERAFIM。（圖／台視提供）
▲主持群們黃偉晉（左起）、陳明珠、Lulu黃路梓茵、莎莎、許富凱得知收視開出紅盤後相當高興。（圖／台視提供）
接著為「〈無懈可擊〉的Energy強勢回歸！〈放手〉、〈分合〉組曲連炸，萬人沸騰到最高點」累計45萬人次；再來則是「LE SSERAFIM FanCam」累計25萬人次，位居第3。所有影片合計點閱數高達415萬人次。

全長6小時的除夕節目，主持群Lulu黃路梓茵、許富凱、莎莎、陳明珠、黃偉晉也為此卯足全力做足功課，只為順暢串接每段表演讓節目順暢，得知收視佳績後，眾人紛紛表示很開心，而首度接任《紅白》總主持棒的Lulu黃路梓茵也表示：「再次感謝所有觀眾朋友的支持，畢竟過年節目選擇非常多，非常感謝每一位卯足全力為我們帶來精彩表演的藝人朋友們。」

Lulu也不忘謝謝主持群夥伴們的努力，以及台視所有工作夥伴，「更感念小燕姐（張小燕）和佼哥（黃子佼）之前為紅白奠定的基礎，對於這份傳承感到感恩，謝謝一切。」

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