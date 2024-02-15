開學了！私大學費減免、宿舍補貼上路 國立大學宿舍1學期僅950元
今（15）日是開工日，中小學則在明天開學，各大學也將陸續開學，行政院去年6月通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」也在新學期正式上路，包括高中職全面免學費、私立大專校院學雜費每學年可減免3.5萬元、公私立大學的校內住宿生獲租金補貼，每學期最高5000元等等，都讓學生與家長大大減少支出。
記者李琦瑋／綜合報導
行政院去年6月通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，今年2月實施，提供超過60萬私立大專學生，每學年3.5萬元（每學期1萬7500元）的學雜費補助，經濟弱勢學生還有另外加碼1.5萬到2萬元。學雜費將自動於學校所發的註冊繳費單上減免，學生不須要另外申請，只要照單繳費即可。
另外，「大專校院學生校內住宿補貼計畫」也於112學年度第2學期上路，每學期補助5000元，弱勢生加碼到7000元。教育部指出，約8成住宿生每學期負擔會低於1萬元，直接在繳費時扣減，不用另外申請。
成大學生指出，入住學校的勝一男生宿舍，本學期只要繳交1700元；台師大學生說，校內較經濟實惠的宿舍，過去一學期需繳交5950元加上水電費，但本學期只需要繳交950元。
高中部分，原本高職免學費，高中則設有家庭年所得148萬元「排富條款」，今年2月起改為全面免學費，所有學生都納入免學費範圍，學生不用申請，直接免繳學費，新政策新增受益學生數為11.4萬人，全國總計有60.3萬名高中職學生免學費。