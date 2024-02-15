中華職棒／味全龍盼開幕戰前進大巨蛋！主場賽事確定無緣落地新竹
亞錦賽成功落幕後，中職能否進軍大巨蛋成為媒體、球迷關注的焦點。今（17）日味全龍進行開訓儀式時，領隊丁仲緯受訪表示，目前有規劃將開幕戰安排在台北大巨蛋，並已提出討論，但仍須等聯盟方最後確認。此外，味全龍下賽季也將確定不會有賽事安排在新竹球場。
記者林之越/綜合報導
中華職棒今年球季開幕戰預定在3月30日舉行，會由去年總冠軍隊伍味全龍隊擔任主場，迎戰對手樂天桃猿隊。味全龍領隊丁仲緯受訪時表示：「在去年底、一月的時候，就有規劃一版包含大巨蛋的賽程，和聯盟這邊在做討論，現在就是等大巨蛋這邊時間點確認，還有聯盟那邊公布賽程。」
關於開幕戰的詳細部分，丁仲緯補充道：「可能還是要以聯盟規劃為主，但球團這邊是有規劃，希望開幕戰能辦在大巨蛋。」若開幕戰沒辦法舉辦在大巨蛋的話，將會回到天母球場。
同時，味全龍球團目前設想在大巨蛋的比賽場數約會落在雙位數，丁仲緯表示：「因為還是想說回饋我們在地的球迷，第二個是大巨蛋對台灣棒球史上有非常重要的意義在，希望能夠給球迷多一點的進場機會，並提供不同的觀賽體驗。」
另一方面，丁仲緯也親口證實，味全龍下賽季的賽事將分配在大巨蛋、天母、斗六、花蓮等四個場地，確定不會有新竹球場的規劃。
最後在票價的部分，球團表示有參考許多數據，如日本巨蛋的票價、過去亞錦賽等比較重大的賽事、還有歷年的冠軍賽、季後賽或開幕戰的票價，做了綜合的評估，在確認之後會一起向球迷公布。
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