不再是好麻吉？蒲亭首度公開挺拜登 分析指「介選」暗助川普
俄羅斯總統蒲亭近來接受專訪時，首度對即將在今年11月登場的美國總統大選發表看法。蒲亭表示，比起川普，更樂見現任美國總統拜登連任，不過他也強調願意和任何一位美國總統合作。但蒲亭此番言論引起討論，有日媒分析指出，蒲亭可能從旁成為川普助力，表面上支持拜登，實際上是為川普拉票。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《路透社》報導，蒲亭先前接受俄羅斯記者扎魯賓（Pavel Zarubin）訪問，訪談畫面在14日播出。當扎魯賓向蒲亭問及民主黨的拜登和共和黨的川普「誰對我們更有利」時，蒲亭毫不猶豫回答稱，「拜登。他是個有經驗，也較可以被預測的人，是一個老派的政治家。」
不過蒲亭接著微微一笑，接續補充稱，「但我們願意與美國人民信任的任何一位美國總統合作。」
拜登和川普預計即將於2024年11月在四年一度的美國總統大選上交鋒，而蒲亭這次接受專訪，是他首度就今年將舉行的美國大選公開發表評論。但由於美國政壇正陷入動盪，且美俄關係處於近60年來低點，雖然不清楚蒲亭的表態是否帶有政治目的，但有外界分析認為旨在製造不合。
蒲亭這番發言實屬罕見，在外界眼中，過去他與川普交情較好，被指控曾介入2016年美國總統大選，協助川普擊敗希拉蕊。日本《朝日新聞》分析指出，蒲亭的發言可以被視為「介選」，可能藉著向美國民眾傳達俄國認為「拜登更容易對付」的印象，從而旁幫川普一把。