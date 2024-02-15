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配樂暗示泰勒絲高雄開唱　陳其邁：純屬巧合！有夢最美

▲陳其邁曬出黃色小鴨親親照，還搭配泰勒絲的音樂「Love Story」，引起不少網友討論，陳其邁也回應純屬巧合！有夢最美。（圖／截自陳其邁臉書）
▲陳其邁曬出黃色小鴨親親照，還搭配泰勒絲的音樂「Love Story」，引起不少網友討論，陳其邁也回應純屬巧合！有夢最美。（圖／截自陳其邁臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

美國流行音樂天后泰勒絲，才爆出無法在台北大巨蛋開唱，而高雄市長陳其邁在西洋情人節(14)日當天，就在臉書貼出黃色小鴨的影片選用泰勒絲的歌曲，立即在網上引起熱議，陳其邁表示，泰勒絲的歌大家都很喜歡，她如果能來，，我一定會買票進去聽，但是這個純屬巧合啦，大家都很期待啦，許願，有夢最美。

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陳其邁曬出黃色小鴨親親照，還搭配泰勒絲的音樂「Love Story」，引起不少網友討論，「這是暗示國際天后要來嗎？」、「背景音樂是在暗示什麼？」、「市長情人節快樂，希望能在世運聽到泰勒絲現場演唱Love Story。」而陳其邁也回應一個眼睛冒愛心的貼圖，似乎也很期待能夠邀請泰勒絲。

「現在剛過完年，這個要好好準備，我知道大家的心願！」本身也是泰勒絲粉絲的陳其邁表示，他剛剛要上來前還在聽泰勒絲的State of Grace，IG放的是Love Story，都是大家非常喜歡的歌，她每一條歌都好聽，她有不同的風格。

陳其邁也說，如果泰勒絲能夠來，他一定會買票進去聽，但是這個純屬巧合啦，因為泰勒絲的歌他很喜歡，所以特別在過年的時候放Love Story這條歌，但想歸想啦，大家期待啦，許願，有夢最美。
 

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