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MWC將登場！聯發科、廣達皆參展　經濟部邀16家廠商組「台灣館」

▲今年MWC即將在2/26開幕，經濟部邀請16家廠商一同組成台灣館，搶國際訂單商機。（圖／經濟部提供）
▲今年MWC即將在2/26開幕，經濟部邀請16家廠商一同組成台灣館，搶國際訂單商機。（圖／經濟部提供）

記者魏妤庭／台北報導

每年備受矚目的MWC世界行動通訊大會，今（2024）年即將在2/26到2/29間於西班牙巴塞隆納盛大舉行，預計全球有超過200個國家、2400家廠商、近9萬人參與，台灣也預計有超過50家廠商參與，包含聯發科、宏達電、廣達等皆會前往。屆時在展場也會有經濟部工業局領隊，與中華電、緯穎、友訊等16家業者組成「台灣館」，發表最新研發成果，搶國際接單商機。

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MWC 2024世界行動通訊大會被視為全球通訊業界最權威展覽，更是各大科技廠展示最新技術、新品以及創新應用的重要平台，來此活動就可以一次網羅到全球資訊大廠前瞻產業趨勢，因此有不少買家也會趁此場合找尋下單採購對象。

今年MWC由GSMA協會主辦，會場將聚焦6大領域，包含5G／Beyond 5G、物聯網、人性化AI、工業4.0、創新科技、及數位基因等。

▲2023年世界行動通訊大會（MWC 2023）將於27日登場，聯發科展示衛星通訊、5G、行動計算和無線連網技術等最新進展。（圖／聯發科提供）
▲國際晶片大廠聯發科也將到MWC參展。（圖／聯發科提供）
國際有不少知名大廠參與盛事，像是Intel、高通、韓國SK、韓國KT、Meta等，台灣則是有聯發科、廣達、仁寶、光寶、技嘉、宏碁、宏達電、亞旭、華擎等多家廠商個別參展。

此外，經濟部工業局也邀集不少廠商「合體」，包含中華電、台哥大、遠傳、工研院、佐臻、友訊、倚強、四零四、台林、緯穎、信曜、優達、鈺登明泰、新漢、泰雅、凌華、伸波等，以台灣館形式展示最新研發成果，爭取國際訂單。

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