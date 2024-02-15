獨家／余祥銓初六開工「豪領30萬現金」！衝回家吵醒老婆結局閃爆
男星余祥銓自從去年與老婆柔柔迎來愛女「小元寶」之後，演藝事業突飛猛進，經濟更加穩定，日前更向爸爸余天喊話，「不用擔心，我會養你一輩子！」令人動容。今（15）日正是初六開工日，余祥銓一大早就跑去銀行領取3大疊的鈔票，一次送給老婆3大節日禮物，霸氣又甜蜜的舉動，立刻閃瞎眾人。經紀人也透露，禮物一共為30萬元現金，目前柔柔十分開心。
記者詹鎰睿／綜合報導
余祥銓在IG上貼出影片說道，「今天是銀行第一天開門，現在是時間早上10點多，阿寶（柔柔）還在睡覺，顧小孩」，接著便拿著手上熱騰騰的牛皮紙袋直奔回家，對著還在賴床的柔柔喊話，「貝～來囉！熱騰騰剛剛去銀行領出來的啊，答應妳的事做到了！」
只見余祥銓掏出3大疊厚厚的鈔票說著，「生日快樂，新年快樂、情人節快樂！」原來余祥銓先前答應要送給柔柔禮物，剛好碰上農曆春節，還有情人節，再加上柔柔的生日，便決定一次通通送給對方，雖然柔柔素顏又害羞地遮臉，仍藏不住臉上的喜悅。
為此，經紀人向《NOWnews今日新聞》表示，余祥銓總共領出30萬元的現金，代表3個重大節日的禮物，分別為農曆春節、情人節、生日，現在一次通通送給老婆柔柔，「給她完完整整非常大的驚喜」，並透露現在柔柔非常開心。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道