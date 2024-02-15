遊富國島遭丟包！旅遊不便險能否理賠　產險業、專家也給出答案

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，兆豐保險說明，消費者如投保海外旅行不便險，給付範圍包含旅程取消保險、班機延誤保險、旅程更改保險、行李延誤保險、行李損失保險、旅行文件損失保險等。
以兆豐保險新個人海外旅行不便保險條款為例，「旅程更改保險」承保範圍，包括一、預定搭乘之公共交通工具業者之受僱人罷工，或預定前往的地點發生戰爭、暴動、民眾騷擾、天災。二、居住於中華民國境內之被保險人配偶或三親等內親屬死亡。三、這次旅程所使用的護照或旅行文件遺失。四、因搭乘汽車、火車、航空器或輪船等發生交通意外事故旅程更改。
不僅如此，特別不保事項包含因旅行社或公共交通工具業者破產、清算或債務不履行所致的損失。因此，兆豐保險表示，這次越南富國島旅遊事件，因非屬上述「旅程更改保險」的承保範圍，將無法予以理賠。
國泰產險也指出，依據「旅程更改」條款，這次富國島旅遊事件，沒有符合條款的承保項目，所以沒有理賠。根據旅程更改保險特別不保事項規定，對於5大事項所致的損失，公司不負賠償責任，其中包括因旅行社或公共交通工具業者破產、清算或債務不履行所致的損失。
保險專家劉鳳和受訪時也表示，旅遊不便險理賠範圍並不包括旅行社出狀況，即便旅行社有投保「履約保證保險」，若是惡性倒閉也不會理賠，因為這是故意行為，一般買保險是保因過失或不小心的行為，對於故意行為，保險公司是不會理賠的。而目前看來年代旅遊只是財務有問題，履約保證保險理賠條件是要旅行社因財務問題宣布倒閉才會啟動。
金管會同樣也表示，由於此事件是到了海外才發生，加上變更旅程的原因，均不符合海外旅遊不便險中有關「旅程取消保險」及「旅程更改保險」的承保範圍，而目前年代旅遊也強調「財務沒問題」，並沒有因財務問題而無法經營下去，因此，能否啟動「履約保證保險」理賠，要有事實認定，可能還有相關疑義需進一步釐清。
更多「台人遭丟包富國島」相關新聞。