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遊富國島遭丟包！旅遊不便險能否理賠　產險業、專家也給出答案

▲針對年代旅遊台灣團在越南富國島遭丟包，旅客損失能否藉由海外旅遊不便險獲得補償？產險業及保險專家也給出答案。（圖／越捷航空提供）
▲針對年代旅遊台灣團在越南富國島遭丟包，旅客損失能否藉由海外旅遊不便險獲得補償？產險業及保險專家也給出答案。（圖／越捷航空提供）

記者顏真真／台北報導

數百名台灣旅客向年代旅遊購買越南富國島旅遊行程，卻因年代與當地地接旅行社有款項紛爭，導致旅客被丟包當地，金管會已表示，就算有投保海外旅遊不便險也無法獲得理賠。國內產險業及保險專家今（15）日受訪時也表示，若是旅行社債務不履行造成，屬於條款特別不保事項，將無法理賠。至於旅行業投保的「履約保證保險」，除非旅遊社倒閉，才可能啟動理賠團費這部分，目前看來年代旅遊並不符合啟動條件。

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數百名台灣旅客抵達越南富國島展開旅遊行程，未料台灣組團社美加國際旅行社（年代旅遊）與地接社越南WInnER國際旅行社間發生付款糾紛，導致旅客在富國島被丟包，甚至在當地自費才能繼續行程或搭機返台，而因被旅行社丟包導致的損失，旅客能否藉由投保的海外旅遊不便險及旅行業投保的「履約保證保險」獲得理賠呢？

對此，兆豐保險說明，消費者如投保海外旅行不便險，給付範圍包含旅程取消保險、班機延誤保險、旅程更改保險、行李延誤保險、行李損失保險、旅行文件損失保險等。

以兆豐保險新個人海外旅行不便保險條款為例，「旅程更改保險」承保範圍，包括一、預定搭乘之公共交通工具業者之受僱人罷工，或預定前往的地點發生戰爭、暴動、民眾騷擾、天災。二、居住於中華民國境內之被保險人配偶或三親等內親屬死亡。三、這次旅程所使用的護照或旅行文件遺失。四、因搭乘汽車、火車、航空器或輪船等發生交通意外事故旅程更改。

不僅如此，特別不保事項包含因旅行社或公共交通工具業者破產、清算或債務不履行所致的損失。因此，兆豐保險表示，這次越南富國島旅遊事件，因非屬上述「旅程更改保險」的承保範圍，將無法予以理賠。

國泰產險也指出，依據「旅程更改」條款，這次富國島旅遊事件，沒有符合條款的承保項目，所以沒有理賠。根據旅程更改保險特別不保事項規定，對於5大事項所致的損失，公司不負賠償責任，其中包括因旅行社或公共交通工具業者破產、清算或債務不履行所致的損失。

保險專家劉鳳和受訪時也表示，旅遊不便險理賠範圍並不包括旅行社出狀況，即便旅行社有投保「履約保證保險」，若是惡性倒閉也不會理賠，因為這是故意行為，一般買保險是保因過失或不小心的行為，對於故意行為，保險公司是不會理賠的。而目前看來年代旅遊只是財務有問題，履約保證保險理賠條件是要旅行社因財務問題宣布倒閉才會啟動。

金管會同樣也表示，由於此事件是到了海外才發生，加上變更旅程的原因，均不符合海外旅遊不便險中有關「旅程取消保險」及「旅程更改保險」的承保範圍，而目前年代旅遊也強調「財務沒問題」，並沒有因財務問題而無法經營下去，因此，能否啟動「履約保證保險」理賠，要有事實認定，可能還有相關疑義需進一步釐清。

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