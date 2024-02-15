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陳零九《狼人殺》暴紅！熱愛德撲、虛擬貨幣　陷詐騙疑雲損失千萬

▲陳零九因《狼人殺》單元暴紅，善於觀察的商業頭腦經營副業發展不錯，卻也因此捲入虛擬貨幣詐騙風波損失上千萬。（圖／陳零九IG）
▲陳零九因《狼人殺》單元暴紅，善於觀察的商業頭腦經營副業發展不錯，卻也因此捲入虛擬貨幣詐騙風波損失上千萬。（圖／陳零九IG）

記者江芷稜／綜合報導

歌手陳零九離開待了11年的老東家「滾石唱片」，今（15）日現身凱渥集團的開工活動，宣布與該公司有新一波的音樂合作，今年將有新的開始。2023年對陳零九來說並不好過，擔任投資虛擬貨幣代言人，千萬酬勞沒有拿到，還虧損了15%資產，且因該公司涉及詐騙被列為被告，染上社會案件陰霾，感情上也和交往10年的網紅「呼呼」分手，一度陷入劈腿篠崎泫疑雲，形象受到重創。

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▲九澤CP由陳零九、邱鋒澤組成，他們宣布將於11月25日舉辦演唱會。（圖／滾石唱片提供）
▲由陳零九（左）、邱鋒澤組成的「九澤CP」，去年風光登上小巨蛋開唱。（圖／滾石唱片提供）
現年36歲的陳零九曾是網路歌手，2013年起加盟滾石唱片，開始累積知名度，至今發行了9張錄音室專輯和1張數位專輯，不過，令他暴紅的關鍵卻是2018年主持綜藝節目《娛樂百分百》，在「凹嗚狼人殺」單元表現亮眼，和另一成員邱鋒澤組成「九澤CP」，創作男男對唱情歌〈天黑請閉眼〉受到矚目，隨後組成男團「五堅情」，透過綜藝、音樂雙管齊下累積大批粉絲，風光登上台北小巨蛋舉辦演唱會。

▲陳零九（右）與呼呼（左）過去坦言有結婚共識，就連結婚基金都準備好，卻在今天宣布分手，情斷10年戀情，讓粉絲震驚不已。（圖／翻攝呼呼IG）
▲陳零九（右）與呼呼（左）過去坦言有結婚共識，卻在去年宣布分手斷了10年戀情，讓粉絲震驚不已。（圖／翻攝呼呼IG）
不過，比起音樂來說，陳零九似乎對投資更有心得，這幾年他投資副業，包括娛樂公司「地久娛樂」、服裝潮牌「Nine Theory」、元宇宙NFT品牌「YOLO Cat Club」、密室逃脫工作室「玩出計劃創意工作室」、撲克協會「Ace8 國際撲克競技協會」、手遊「CyberPoker 賽博撲克」、義法餐廳「Daze 聆.聽」、越式料理「會安越南」，橫跨服飾、餐飲及桌遊、玩具各種領域。

▲陳零九標下丹麥地標NFT。（圖／主力創造 Dunatos提供）
▲陳零九熱愛投資NFT事業，曾靠此賺了不少錢。（圖／主力創造 Dunatos提供）
陳零九曾表示，副業最穩定賺錢的是潮牌服飾，年收入至少千萬，手搖飲賺的錢不多，玩具店倒賠了數十萬元，沉迷於虛擬貨幣的他，日前全球加密貨幣交易所FTX宣布破產倒閉時，讓他直接蒸發15萬美金，大約新台幣450萬元，儘管內心很痛，陳零九仍願意承擔風險，「風險控管要做好，也是自己的一種學習」。

▲陳零九。（圖／記者吳翊緁攝）
▲陳零九轉換新東家，與凱渥集團合作。（圖／記者吳翊緁攝）
不過，最慘的是他2022年擔任加密貨幣交易所JPEX台灣區代言人，2023年9月，該公司被香港證監會指名未持有牌照，且行銷手法涉嫌詐欺，陳零九以證人身分應訊，事後卻被改列為被告，他宣稱千萬元台幣代言酬勞沒拿到，反而投資損失15%資產，認為自己是無辜的，對輿論感到身心俱疲。沒想到今年初又被爆出跟阿滴、詐騙犯一起玩德州撲克，再度陷入負面新聞漩渦裡，陳零九自認問心無愧，希望外界不要過度放大解讀。

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