陳零九《狼人殺》暴紅！熱愛德撲、虛擬貨幣　陷詐騙疑雲損失千萬

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不過，比起音樂來說，陳零九似乎對投資更有心得，這幾年他投資副業，包括娛樂公司「地久娛樂」、服裝潮牌「Nine Theory」、元宇宙NFT品牌「YOLO Cat Club」、密室逃脫工作室「玩出計劃創意工作室」、撲克協會「Ace8 國際撲克競技協會」、手遊「CyberPoker 賽博撲克」、義法餐廳「Daze 聆.聽」、越式料理「會安越南」，橫跨服飾、餐飲及桌遊、玩具各種領域。
陳零九曾表示，副業最穩定賺錢的是潮牌服飾，年收入至少千萬，手搖飲賺的錢不多，玩具店倒賠了數十萬元，沉迷於虛擬貨幣的他，日前全球加密貨幣交易所FTX宣布破產倒閉時，讓他直接蒸發15萬美金，大約新台幣450萬元，儘管內心很痛，陳零九仍願意承擔風險，「風險控管要做好，也是自己的一種學習」。
不過，最慘的是他2022年擔任加密貨幣交易所JPEX台灣區代言人，2023年9月，該公司被香港證監會指名未持有牌照，且行銷手法涉嫌詐欺，陳零九以證人身分應訊，事後卻被改列為被告，他宣稱千萬元台幣代言酬勞沒拿到，反而投資損失15%資產，認為自己是無辜的，對輿論感到身心俱疲。沒想到今年初又被爆出跟阿滴、詐騙犯一起玩德州撲克，再度陷入負面新聞漩渦裡，陳零九自認問心無愧，希望外界不要過度放大解讀。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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