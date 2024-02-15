科技業裁員潮未歇！矽谷鉅頭思科裁員4000多人 下修年度收入目標
2024年全球科技業頻頻傳出裁員消息，其中更不乏知名大廠，像是Google、亞馬遜、PayPal等等。而矽谷科技鉅頭思科（Cisco）也加入裁員行列，最新宣布將在全球範圍裁員5％人力、約4000多位員工會受到影響，並調降了年度收入目標。消息一出，思科的股價在美股周三盤後交易下跌了超過5％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，思科將年度收入目標從538～550億美元，下修至515～525億美元，思科執行長羅賓斯（Charles Robbins）在財報電話會議中表示，電信和有線電視服務提供商客戶的需求仍然疲軟，公司將把重心轉向於AI人工智慧，與英偉達（Nvidia）合作以促進成長。
分析師表示，由於電信業的客戶縮減支出，專注消化網路設備的過剩庫存，思科產品的需求仍將面臨壓力。Third Bridge分析師布魯內托（Joe Brunetto）預計，網路硬體庫存堆積問題，要到2024年下半年或2025年初才能獲得解決。
根據思科最近的年度報告，擁有約8萬5000位員工，裁員5％即意味著超過4000位員工將丟掉飯碗。思科表示，裁員措施啟動後將一直持續到明年，預計將耗費近8億美元，以替離職員工提供遣散費和其他福利保障。