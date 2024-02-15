温昇豪亂入吳慷仁團圓飯！與邵雨薇「逾10年私交」曝光了
藝人温昇豪今（15）日出席三立新戲《誰殺了她》開工茶敘，前陣子他亂入吳慷仁、邵雨薇的過年團圓飯，原來他從邵雨薇出道前就和她有私交，認識10多年，「我哥的老婆是她的好姐妹，她是我哥哥小孩的乾媽」，兩家人每年除夕、初一都一起吃飯，2月生日的温昇豪還透露，每年第1個生日蛋糕，通常是邵雨薇切的。
記者羅凌筠／台北報導
温昇豪籌資1億拍醫療劇《整外春秋》，自己開的公司已經投資4000萬，卻爆出名醫金主李進良撤資，導致兩人兄弟情生變，他受訪再度否認：「沒有的事，我們好的很，過兩天還要吃飯，這個戲也是他想做的，整形外科嘛，一定跟他有關係，他想把行醫30年遇到的狀況濃縮在戲裡，也想為文化創意產業做事，他很會賺錢是真的，有人賺錢是進口袋，不一定想付出什麼，可是他想要掏錢投資，這不容易，光這一點就難能可貴。」
温昇豪行銷的野心不只放在台灣，同時還想請韓國、星馬演員拍攝，增添整部戲的國際感，他說：「韓國演員PAY真的很高，1個人加翻譯、妝髮、助理，隨行至少4個人，就吃掉男女主角的預算。」以韓國演員的行情價，温昇豪整部戲3分之2的預算就快燒光，好在他的人脈廣，「我的（韓國演員）朋友不用錢，算是領紅包，比較大包的紅包，對他們來講已是打到骨折的價錢。」他自嘲，要不然就得賣腎湊錢了。
温昇豪在《誰殺了她》裡與港星宣萱合作，為了拍攝該劇在新加坡待了2個多月，他在戲裡飾演教會牧師，幽默又善解人意，人緣極佳，由於妻子早喪，他和女兒的關係如同朋友般融洽。他表面上積極正向，內心卻極度沒有安全感和有潛在的暴力傾向。因為開導宣萱而喜歡上她，卻擔心世俗的眼光不敢向她表白。
在温昇豪眼裡，宣萱是一個很熱情、直爽的女生，後來他上網看才知道她是讀理工相關科系，所以思維方式偏男性化，有話直說，不跟你拐彎抹角，相處是非常融洽跟開心，這次合作也體驗到港星們的專業，很有效率的達到導演跟整個劇組的要求，而且他們在彩排都來真的，「香港電影跟港劇引領整個亞洲市場，這不是沒有道理。」
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