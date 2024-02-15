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再度被拱選總統！盧秀燕才尷尬阻止　又被問和蔣萬安誰的形象好

▲台中市長盧秀燕主持新春團拜時，被來賓拱2028出來選總統。（圖／台中市政府提供，2024.02.15）
▲台中市長盧秀燕主持新春團拜時，被來賓拱2028出來選總統。（圖／台中市政府提供，2024.02.15）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕人氣居高不下，上午市府新春團拜，前台中市議長林仁德致詞時，公開拱盧秀燕選總統，全場大聲鼓掌，盧秀燕原本揮手示意「不要再講了」，見場面難控制，只好彎身致意。事後被追問美國學者認為蔣萬安選總統條件比她好一事，再度以上班時間不談選舉、政黨問題避過。

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總統大選過後，外界看好台中市長盧秀燕代表國民黨參選2028總統，台中市政顧問、前台中市議長林仁德日前在一場餐會中，公開挺盧秀燕選總統、立委江啟臣選下屆台中市長，今（15）日上午他在市府團拜時致詞，再度提及此事。

林仁德大讚盧秀燕施政滿意度六都第一，是國民黨下屆總統的不二人選，他支持盧秀燕2028參選總統！盧秀燕一開始僅微微搖頭，不料林仁德最後大喊一聲「支持」！全場大聲鼓掌，還有議員豎起大拇指按讚，她搖搖手示意「不要說了」，卻難以阻止已活絡的現場氣氛，只好欠身拱手致意。

▲台中市長盧秀燕受訪時，再度被問到她和蔣萬安誰適合選總統。（圖／台中市政府提供，2024.02.15）
▲台中市長盧秀燕受訪時，再度被問到她和蔣萬安誰適合選總統。（圖／台中市政府提供，2024.02.15）
才剛結束尷尬場面，聯訪時媒體接著問她，美國史丹佛大學胡佛研究院學者祁凱立指出，台北市長蔣萬安形象和英文好，又有國際經驗，比盧秀燕條件更好、更適合參選2028，她的看法如何？盧秀燕巧妙的表示「在市政場合、公務時間不談選舉，也不談政黨問題」，最後以祝福大家新年快樂作結。

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