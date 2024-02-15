再度被拱選總統！盧秀燕才尷尬阻止 又被問和蔣萬安誰的形象好
台中市長盧秀燕人氣居高不下，上午市府新春團拜，前台中市議長林仁德致詞時，公開拱盧秀燕選總統，全場大聲鼓掌，盧秀燕原本揮手示意「不要再講了」，見場面難控制，只好彎身致意。事後被追問美國學者認為蔣萬安選總統條件比她好一事，再度以上班時間不談選舉、政黨問題避過。
記者顏幸如／台中報導
總統大選過後，外界看好台中市長盧秀燕代表國民黨參選2028總統，台中市政顧問、前台中市議長林仁德日前在一場餐會中，公開挺盧秀燕選總統、立委江啟臣選下屆台中市長，今（15）日上午他在市府團拜時致詞，再度提及此事。
林仁德大讚盧秀燕施政滿意度六都第一，是國民黨下屆總統的不二人選，他支持盧秀燕2028參選總統！盧秀燕一開始僅微微搖頭，不料林仁德最後大喊一聲「支持」！全場大聲鼓掌，還有議員豎起大拇指按讚，她搖搖手示意「不要說了」，卻難以阻止已活絡的現場氣氛，只好欠身拱手致意。
才剛結束尷尬場面，聯訪時媒體接著問她，美國史丹佛大學胡佛研究院學者祁凱立指出，台北市長蔣萬安形象和英文好，又有國際經驗，比盧秀燕條件更好、更適合參選2028，她的看法如何？盧秀燕巧妙的表示「在市政場合、公務時間不談選舉，也不談政黨問題」，最後以祝福大家新年快樂作結。