網紅晚安小雞柬埔寨作假被捕！百萬YouTuber「草爺」嗆：太超過了
網紅「晚安小雞」近日獨自前往柬埔寨的「凱博園區」開直播，期間自稱遭圍毆、美金被搶，甚至遭電擊一度失聯，引起國際輿論熱烈討論。豈料柬埔寨警方卻於昨（14）日將其逮捕，控訴晚安小雞影片內一切都是造假，更在公寓內搜出許多鬼娃娃、鬼面具、迷彩服等道具，甚至連血液都是假的。對此，百萬YouTuber「草爺」表示：「真的太超過了！」
記者張一笙／綜合報導
草爺向《NOWnews今日新聞》透露，他一開始也是霧裡看花，看不懂這種行為是在幹什麼，「為了流量造假，引發國際社會關注，真的非常不妥」，草爺表示，明白創作者為了流量，會做出博取觀眾眼球的事，「但這方式，真的太超過了！」身為四個小孩的爸爸，草爺表示自己的初衷是「不要教壞小朋友」！
草爺說：「自己是從來不會跟從時事及當下流行的話題，我依然在走自己的路線」，更提到自己開始有了知名度後「更加要有道德標準，很多小朋友會看，要成為他們榜樣」，很多影片題材要盡可能避免出現，以免造成社會道德偏差。草爺希望自己的影片能夠「散播快樂、散播愛，一邊做自己快樂的事，也能感染別人，傳遞正能量」，應該要讓「道德」成為一種榜樣。
面對晚安小雞遭到柬埔寨警方關押，草爺感嘆道：「當大家都是真心關心你，卻換來是一場騙局」。對於該網紅後續要面對的法律責任，草爺也說：「活該、咎由自取」，認為他不僅造成社會動盪，更浪費社會資源，連帶著造成柬埔寨的國際觀感不佳，也讓台灣在國際上的好感印象變差。
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