孕婦也能搭飛機！醫揭3大評估點　機上1動作防隱形殺手

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黃閔照表示，孕婦若需要搭機，早期因體型上沒有改變，不會特別需要診斷書，但是多數航空會要求懷孕28週或是32週以上孕婦搭機須請醫師開立診斷書，確認沒有一些風險才可搭乘。
黃閔照進一步說明，一般醫師評估風險，會考量有無早產跡象、高風險妊娠、高血壓等疾病，且搭機出國，在國外就醫比較辛苦、醫療費用也比較高，因此對於高風險或是有早產風險的孕婦搭機，醫師會比較保守一點，要特別注意的是，機上醫療設備有限，醫師也不希望孕婦在不安全的環境下分娩、求救無門。
過去也有機上分娩案例，黃閔照認為，生產過程中，若孕婦屬於高風險，或是新生兒早產，需要緊急救助，或是合併嚴重併發症、大出血等，有時就會比較危險，所以孕婦若要搭機出國旅行，首先要看週數，第二是否為高風險病人，第三是請原產檢醫師評估出國風險，以及配合航空公司看是否需要開立診斷書。
若孕婦符合資格搭機，黃閔照提醒，第三孕期，也就是30週後，大概醫師會比較保守，因為這時搭飛機有面臨生產風險，相對第一孕期、第二孕期高一點，所以大部分航空公司在第三孕期時，都希望醫師開立診斷書才可讓孕婦搭機，且懷孕本來血栓風險就比較高，尤其長時間搭飛機也會有血栓風險，因此建議每30分鐘至1小時就起來走一走、腳動一動，避免血栓產生。