特企／《跑跑卡丁車：飄移》推出大規模「RISE」更新！

首先，遊戲中根據每個角色特性，新增專屬的道具賽角色技能。這些技能分為主動和被動兩種，玩家可根據角色服裝等級來強化技能效果。透過全新的技能更新，玩家不僅能在前方地面放置加速區，還能使用附近的道具箱取得各種技能，從而享受更豐富多樣的道具賽。
同時，為了突顯車輛的獨特風格，針對整體平衡進行了優化，並將現有的車輛升級系統變更為改造系統。在全新的改造系統中，新增了可以調整車輛性能的細部設定，例如「強化起步加速器」和「尾流加速」等，玩家可以透過操作，累積熟練度以提升車輛等級。
為了提供更順暢的遊戲體驗，將原先的一般模式和GP大賽整合為「排位賽」，到5月16日前，今年首次的排位賽也同步展開。玩家可以根據比賽結果獲得「MP點數」，且即使在比賽中失利，也不會降低MP點數。升級等級時，則有機會獲得「Lucci」、「K-COIN」等獎勵，排名前1000的玩家更有機會獲得獨特的紀念徽章。為進一步提升遊戲效率，新增了連續配對系統，使玩家能在一場比賽結束後立即參與下一場對戰。選擇再次配對的玩家將進入「配對階段」，在這裡可以與其他玩家進行即時聊天、查看賽道以及調整車輛設定等。
此外，賽車通行證將於每4週改版一次，並進行了各面向的便利性調整。玩家可根據賽車通行證的進度，累積成長獎勵的「獎盃」，並兌換「一般寶箱」及其他所需的道具。PC和手機平台上也導入了可與其他玩家進行交流的聊天系統、鏡頭選項和顯示氣球功能。同時，改善了大廳、配對的UI。
除了「RISE」更新內容，《跑跑卡丁車：飄移》也將與世界知名的超級跑車品牌藍寶堅尼攜手，推出「Aventador Ultimae Roadster」、「Urus Performante」、「Huracán EVO Spyder」等三款經典跑車設計的聯名車。
為紀念大規模「RISE」更新，特別舉辦「樂趣無窮的道具賽大亂鬥」活動，在3月13日完成道具賽指定任務，即可享有豐富的獎勵和時尚服裝。另外，透過登入和每日簽到，就有機會獲得「獎盃」、「光學葛瑞絲」、「鯊魚泰坦」、Lucci等豐富獎勵。
更多有關《跑跑卡丁車：飄移》及「RISE」更新的詳細內容訊，可透過官方網站查詢。
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