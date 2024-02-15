五月天演唱會來了！陸粉「才酸假唱」態度180度轉變：內地趕緊宣
五月天才剛結束台中場演唱會沒多久，昨（14）日情人節又送給粉絲們超棒禮物，正式宣布五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會高雄場來了，開賣時間、票價、座位等詳細資訊一次公開，南部粉絲們雀躍不已，中國大陸粉絲卻是心碎喊：「內地趕緊宣啊！」對比先前無端捲入假唱風波時，對岸網友態度呈現兩極化，頻頻敲碗赴陸開唱。
記者黃雅琪／綜合報導
五月天所屬唱片公司相信音樂，昨日在官方微博發文，宣布《回到那一天》25週年巡迴演唱會高雄場即將登場：「音樂是任意門，按下時光機，穿越第1天到第9125天，你想回到五月天的哪一天？」演唱會將於3月23日起在高雄世運主場館舉行，2月24日開放售票。
2023年底，五月天無端陷入假唱疑雲，當時中國大陸網路風向一面倒、罵聲連連，即使相信音樂與主唱阿信都出面澄清，仍有許多批評聲浪持續出現！如今，五月天在情人節宣布高雄場演唱會消息，微博網友卻又傷心敲碗說「這個情人節禮物重開」、「興奮的點進來傷心的再出去」、「內地不挑城市，只要來就要去！」前後態度呈現兩極化。
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