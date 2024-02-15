熱海大飯店熄燈！首個溫泉宿舍也沒了　文大100多位住宿生轉宿舍

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不少網友在留言直呼，「嗚嗚，小時候的熱門地點，疫情前也是表現得很好啊」、「都更後還會再重新出發嗎？這是大家很棒的回憶耶」、「多一個回憶拜拜了」。
文化大學2022年才宣布與熱海溫泉大飯店合作，以低於飯店行情的價格包下至少250床位讓學生入住，以半年、一學期為單位計費，7.5坪雙人房每人1萬9800元，5坪雙人房每人1萬7000元，5坪單人房每人2萬8800元，以上價格均含水電費，換算下來，平均一天最低約100多元的租金就能「天天住溫泉大飯店」，享有飯店式管理服務及泡湯，當時消息一出，可謂羨煞不少網友及其他大學的學生，目前看來，溫泉宿舍總計約運行1年。
熱海溫泉大飯店結束營業是否影響文大住宿生？文大學務長李亦君表示，與熱海溫泉大飯店的合作計畫，在每學期都會洽談下學期合作意願，因此學校早在上學期、去年底就得知熱海大飯店要進行都更、結束營業一事，因此有針對當時100多名住宿生進行調查與安置，一部分學生在這學期申請校內宿舍、一部分改申請劍潭青年活動中心的宿舍，學生權益皆不受影響。
李亦君說，目前謹剩極少部分的同學，放假時不想把東西搬回家再搬來學校，因此東西仍放在熱海大飯店裡，月底前都會清空。
由於配合與熱海大飯店簽約，文大也開設北投線交通車，李亦君提到，北投線交通車仍會持續，但屆時就不會再經過熱海大飯店。