女優橫宮七海遺作曝！Cos《我推》星野愛　粉絲淚喊：看不下去

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根據橫宮七海的友人透露，她與雙親關係不佳，高中時期曾在女僕店、聲色場所工作，後來入行拍AV影片。她的人生一直過得很辛苦，儘管如此，她遭逢各種困境時，還是非常努力，並提及她多次自殺未遂，友人心疼寫下「好好安息吧，謝謝妳和我成為好朋友，我最喜歡妳了哦」，對此，粉絲都感到相當震驚與不捨。
近日，橫宮七海生前拍攝的遺作陸續上架，其中一部主題為日本知名動漫《我推的孩子》的影片引發熱烈討論。
對此，粉絲給出正面評價，認為題材相當有趣，影片製作也非常優質。但也有部分評論認為，雖然主題看起來很有趣，但想到女主已過世，就覺得特別諷刺，「她去年底才過世，就算是生前拍攝的作品，一想到她的死我完全沒辦法看下去」、「片商大賺死人財，我真的不行。」
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