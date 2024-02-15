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女優橫宮七海遺作曝！Cos《我推》星野愛　粉絲淚喊：看不下去

▲日本女優橫宮七海生前作品「AV版我推的孩子」近期上架，引起熱烈討論。 （圖／翻攝自KMP VR、我推的孩子官方X）
▲日本女優橫宮七海生前作品「AV版我推的孩子」近期上架，引起熱烈討論。 （圖／翻攝自KMP VR、我推的孩子官方X）

記者張芸婷／綜合報導

日本女優橫宮七海去年12月輕生身亡，得年21歲，事發數天後由她的朋友在社群網站上代為宣布死訊，消息一出，令外界相當震驚，沒想到近日片商陸續推出她生前拍攝的作品，其中一部主題竟是「AV版我推的孩子」，影片中橫宮七海Cos動漫主角星野愛。儘管不少粉絲觀影後給出好評，但也有部分觀眾認為，雖然題材新穎有趣，但時機實在太敏感，「一想到她已離世我就無法直視，完全沒辦法看下去。」

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▲AV女優橫宮七海於去年底傳出輕生離世，引發外界惋惜。（圖／橫宮七海Ｘ帳號）
▲女優橫宮七海於去年底傳出輕生離世消息，引發外界惋惜。（圖／橫宮七海Ｘ帳號）
橫宮七海的朋友於去年12月10日發文，透露橫宮七海離世消息，身為友人接受委託代為發布死訊，同時公開與她的最後對話，並表示心疼橫宮七海，發文說道「她真的為了家人及粉絲很棒很努力，她最想傳達給大家的是『希望大家都很幸福』。」

根據橫宮七海的友人透露，她與雙親關係不佳，高中時期曾在女僕店、聲色場所工作，後來入行拍AV影片。她的人生一直過得很辛苦，儘管如此，她遭逢各種困境時，還是非常努力，並提及她多次自殺未遂，友人心疼寫下「好好安息吧，謝謝妳和我成為好朋友，我最喜歡妳了哦」，對此，粉絲都感到相當震驚與不捨。

▲女優橫宮七海生前累積許多作品，近日陸續公開。（圖／轉攝自橫宮七海Ｘ帳號）
▲女優橫宮七海生前累積許多作品，近日陸續公開。（圖／轉攝自橫宮七海Ｘ帳號）
近日，橫宮七海生前拍攝的遺作陸續上架，其中一部主題為日本知名動漫《我推的孩子》的影片引發熱烈討論。

對此，粉絲給出正面評價，認為題材相當有趣，影片製作也非常優質。但也有部分評論認為，雖然主題看起來很有趣，但想到女主已過世，就覺得特別諷刺，「她去年底才過世，就算是生前拍攝的作品，一想到她的死我完全沒辦法看下去」、「片商大賺死人財，我真的不行。」

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