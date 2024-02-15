台股創開市紅盤第3高紀錄 投信業者：AI類股擔要角可望多頭漲勢
受惠於美國科技股強勢上漲，不僅ARM、輝達、美超微等表現佳，台積電也在此期間累積漲幅也超過1成，激勵台股龍年開盤首日指數來到18725.47點，最高大漲629.4點，同步刷新台股歷史新高點位，終場指數收在18644.57點，大漲548.5點，創下台股農曆春節紅盤日第三高紀錄，單日漲幅達3.03%。投信業者指出，帶動龍年紅盤主要由AI供應鏈等相關類股擔綱多頭要角，春節紅盤後，台股往往可維持多頭漲勢，建議投資人可在類股輪轉時進行汰強留弱。
記者魏妤庭／台北報導
PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，美國1月CPI年增幅3.1%高於預期，導致美股回吐部分漲幅，不過台股春節期間美國股市累積漲幅仍大，其中又以費城半導體指數漲幅4.04%，領先S&P500的1.17%、那斯達克指數的1.68%。而台股與費半指數高度連動，帶動龍年紅盤主要由AI供應鏈等相關類股擔綱多頭要角。
同時，孫傳恕表示，本次MSCI權重調整台股二升一平也替這波多頭行情打氣，值得注意的是，台股在MSCI全球新興市場指數權重獲得調升，此為2019年第一季後再見到獲得調升，有助於帶動國際資金回流。
觀察整體趨勢，孫傳恕指出，從歷史數據來看，春節紅盤後，台股往往可維持多頭漲勢。不過從台股企業獲利與指數空間分析，建議投資人可在類股輪轉時進行汰弱留強，聚焦有成長性的族群，包含資料中心新平台、記憶體、IC設計族群、數位雲端、關鍵電子零組件等。
※【NOWnews 今日新聞
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