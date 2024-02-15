富國島旅客遭丟包爭議！年代旅遊還原始末　引爆點竟是「冷凍魚」

拒檢台糖送驗肉品　中市府：不符隨機抽驗原則、請洽公正第三方

▲台中市政府表示，未來將持續加強市售肉品的標示稽查與抽驗工作。（圖／台中市政府提供，2024.02.15）
▲台中市政府表示，未來將持續加強市售肉品的標示稽查與抽驗工作。（圖／台中市政府提供，2024.02.15）

記者顏幸如／台中報導

台糖瘦肉精疑雲未解，傳出台糖公司欲委託台中市政府檢驗肉品，卻遭市府拒絕。市府食安處強調，「證據到哪裡，就跟民眾報告到哪裡」，市府將持續加強市售肉品的標示稽查和抽驗工作。至於台糖公司主動送驗的產品，並不符隨機抽驗原則，建議中央協助台糖公司，將肉品另洽第三方公正實驗室進行檢驗。

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由於目前僅台中市政府食安處於上個月抽驗的一盒300公克台糖安心豚梅花肉，被驗出含有少見的瘦肉精西布特羅，引起軒然大波，據傳台糖公司事後想請台中市政府委託檢驗肉品，卻遭市府拒絕。

中市府食安處指出，市府為地方食安稽查與檢驗的主管與監督機關，依法進行食安稽查與市場通路隨機抽驗、針對抽驗的檢體進行檢驗。該商品是從販售通路隨機抽檢，且目前中央與地方皆已查驗出，該盒梅花肉片殘留瘦肉精西布特羅，檢出結論並無爭議。至於源頭與成因，尚需等待中央其他單位調查結果，找出原因才能做最終定論。

▲台中市政府強調，受體素檢驗流程都符合標準，且中央與地方對同盒產品的檢驗結果均相同。（圖／台中市政府提供，2024.02.15）
▲台中市政府強調，受體素檢驗流程都符合標準，且中央與地方對同盒產品的檢驗結果均相同。（圖／台中市政府提供，2024.02.15）
食安處強調證據到哪裡，就跟民眾報告到哪裡，市府抱持正向的態度看待食安問題，將持續加強市售肉品的標示稽查和抽驗工作。台糖公司主動送驗的產品，並不符合隨機抽驗原則，建議中央協助台糖公司自行送驗的肉品，另洽第三方公正的實驗室檢驗。

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