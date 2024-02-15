高股息ETF「持久度才是關鍵」 專家：布局00878有望年年領紅包
2月有多檔ETF要除息，法人表示，可透過2月除息的ETF幫自己年年存一個大紅包，像是在每年2、5、8、11月除息的國泰永續高股息（00878），適合有現金流需求的退休族或投資人，總計獲得全台118萬人青睞，準備在27日喜迎今年第一次除息，投資人最晚須在26日前買進或持有。專家也提醒，挑選ETF時應注重「持久度」，不能只看近期的配息率。
記者許家禎／台北報導
統計過去10年數據，台股開紅盤當日上漲機率達70%，開紅盤後5日及20日更高達80%，今（15）日台股開盤也跳漲逾600點，創歷史新高。國泰永續高股息00878經理人游日傑表示，龍年資金可望回籠帶動成交動能加溫，有利台股展開另波行情，加上台灣製造業已築底反彈，資通訊與視聽產品出口更是先行，在AI人工智慧商機熱絡帶動下，台股上攻動能充足，建議可透過台股ETF把握這波行情，若有現金流需求的退休族或投資人，則可鎖定高股息ETF。
游日傑說明，畢竟是要長期持有、建立穩定現金流的商品，挑選時應注重「持久度」，不能只看近期的配息率，應選擇連續多年穩定配息，且100%填息的標的，除了能避免配息「左手換右手」的疑慮，也能讓投資人抱得安心，實現被動投資的真諦。他補充，國泰永續高股息00878成立三年多來，已連續配發13季配息且次次完成填息，以去年的配息紀錄來看，平均填息天數僅4天，讓配息真正進到投資人口袋。
身為「國民ETF」00878的討論熱度居高不下，常見股民詢問「00878現在這個價格是否太高，不適合此時進場?」，經理人游日傑表示，股市高、低點難掌握，縱使股市老手都有誤判的時候，建議新手存股族先透過「定期定額」建立基本部位，待經驗較多時，再適時單筆低點加碼，這樣也不會因遲遲等不到「低點」，而損失時間複利的機會。
且定期定額也能創造亮眼績效，以Morningstar數據試算，若從00878成立以來就定期定額持有至2023年底（2020年7月至2023年12月），報酬率高達40%以上。據證交所公告的定期定額戶數排行榜，截至2023年12月，已有高達21.6萬戶定期定額00878，且排名坐二望一。