童年回憶沒了！北投熱海溫泉大飯店「開工宣布停業」：到2月底前
又一時代眼淚殞落，歷史超過50年的北投熱海溫泉大飯店，今（15）日驚傳「開工即停業」，宣布將於2月29日結束營業，未來進行危老都更改建；並承諾票券退款。消息一出，讓眾多民眾淚喊「童年回憶沒了」、「謝謝熱海多年陪伴」，相當不捨曾在這裡擁有國小畢旅很棒的回憶。
記者蕭涵云/綜合報導
位於光明路上的北投熱海溫泉大飯店，歷史悠久50年餘載，坐落於新北投捷運站旁，擁有大眾泡湯及白磺湯屋，是不少民眾國小畢業旅行的熱門景點，相當多人都曾在小時候造訪並留下美好回憶。
今龍年開工驚傳壞消息，北投熱海溫泉大飯店主動發出結束營業公告，宣布「2月29日結束營業，未來將進行危老都更改建」，感謝大家支持熱海大飯店五十餘載；並承諾「持有本公司出售之票券，請於上班日9:00-17:00致電0985-486-846、或Line ID: atamihotel，將協助辦理退款，贈送券恕不受理」。
消息一出，引起眾多民眾不捨，淚喊「童年回憶沒了」、「嗚嗚 小時候的熱門地點 疫情前也是表現得很好啊.......」，有人難過「人生第一次住的飯店，國小畢業旅行的記憶」、感慨「謝謝熱海多年陪伴」。還有獻唱過的歌手留言「謝謝熱海曾給我於民國100～107年駐唱演奏的舞台，時常想起和同事們歌友們的美好時光,祝福一切更好」。