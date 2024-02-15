NBA／「混血王子」八村壘年賺4.8億　取名有巧思、因祖父愛看棒球

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八村壘繼承父親優秀的體能條件 進攻手段多元
八村壘父親Zakari Jabil是父親是西非貝南人，母親Makiko為日本人，混血的他繼承了爸爸出色的運動能力，在新秀時期為巫師隊效力時，被稱為是「日本飛人」，以勁爆的體能條件而聞名。
生涯至今，八村壘場均12.3分4.8籃板，投籃命中率48.3%，三分球命中率35.3%，以一名板凳鋒線來說，他的進攻手段算是相當多元，能背框、能面框，也能投籃和持球切入，相當全面。
生涯前3季八村壘皆為華盛頓巫師效力，在2022-23賽季中被球隊交易到湖人，立刻成為即戰力，並且在季後賽有突出表現，成為湖人教練團在調度上的活棋。
八村壘全家熱愛運動 祖父給他取名有巧思
八村壘今年24歲，是水瓶座，他出生於日本富山，在日本仙台長大，有3個兄弟姊妹，他的家庭對運動相當熱愛，弟弟八村阿蓮曾就讀日本東海大學，畢業後在B.LEAGUE群馬雷鶴隊效力。
有趣的是，八村壘的祖父是一名超級棒球迷，因此他們家才為八村壘取了這個名字，他的「壘」字就代表「壘包」的意思。而八村壘在小時候也的確打過棒球，快速球投得相當不錯，但因為傷勢，才轉往籃球發展，並且在教練鼓勵下，一直以NBA為目標。
該到美國英文不佳 靠饒舌歌曲學習
八村壘的母親是英文老師，他的膚色和家庭很容易讓外界以為他自小嫻熟英文，不過事實上八村壘本來英文能力並不好，是到美國之後才透過Drake等人的饒舌歌，慢慢開始學習。
本季八村壘的薪資為1574萬美元（約4億8584萬台幣），為NBA湖人陣中排名第4的球員，僅次於LeBron James、Anthony Davis和D'Angelo Russell。不過事實上他早在目前的合約在走之前，就已經賺進相當可觀的收入，2019年他的代言合約就已經超過1000萬美金，日本血統顯然為他帶來了不少商業利益。