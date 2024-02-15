NBA／八村壘轟生涯新高36分！詹皇休戰　湖人仍以138:122大勝爵士

NBA／「混血王子」八村壘年賺4.8億　取名有巧思、因祖父愛看棒球

▲八村壘面對猶他爵士砍下生涯新高的36分，幫助球隊以 138 : 122 贏球，賽後他的表現也受到關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲八村壘面對猶他爵士砍下生涯新高的36分，幫助球隊以 138 : 122 贏球，賽後他的表現也受到關注。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人「混血王子」八村壘今（15）日在「詹皇」LeBorn James缺陣時，把握機會打出好表現，面對猶他爵士砍下生涯新高的36分，幫助球隊以 138 : 122 贏球。賽後八村壘的表現受到球迷關注，這位來自日本富山縣的籃球好手，全家都熱愛體育，祖父還因為太熱愛棒球，所以給他取了「八村壘」的名字。

我是廣告 請繼續往下閱讀
身高203公分、體型厚實、爆發力也不錯的八村壘，是NBA史上第一位在首輪選秀被選中的日本球員，也是也是繼田臥勇太、渡邊雄太後第3位進入NBA的日本球員。他生涯早期為華盛頓巫師打球，2023年1月被交易到洛杉磯湖人，湖人隊當時用控球後衛Kendrick Nunn和3個未來次輪的選秀權交易來他。

▲八村壘傳出將被交易。（圖／美聯社／達志影像）
▲八村壘是NBA史上第一位在首輪選秀被選中的日本球員，也是史上第2位在透過選秀方式加入NBA的日本球員。（圖／美聯社／達志影像）
八村壘繼承父親優秀的體能條件　進攻手段多元

八村壘父親Zakari Jabil是父親是西非貝南人，母親Makiko為日本人，混血的他繼承了爸爸出色的運動能力，在新秀時期為巫師隊效力時，被稱為是「日本飛人」，以勁爆的體能條件而聞名。

生涯至今，八村壘場均12.3分4.8籃板，投籃命中率48.3%，三分球命中率35.3%，以一名板凳鋒線來說，他的進攻手段算是相當多元，能背框、能面框，也能投籃和持球切入，相當全面。

▲混血的八村壘繼承了爸爸出色的運動能力，在新秀時期為巫師隊效力時，被稱為是「日本飛人」。（圖／美聯社／達志影像）
▲混血的八村壘繼承了爸爸出色的運動能力，在新秀時期為巫師隊效力時，被稱為是「日本飛人」。（圖／美聯社／達志影像）
生涯前3季八村壘皆為華盛頓巫師效力，在2022-23賽季中被球隊交易到湖人，立刻成為即戰力，並且在季後賽有突出表現，成為湖人教練團在調度上的活棋。

八村壘全家熱愛運動　祖父給他取名有巧思

▲八村壘的祖父是一名超級棒球迷，因此他們家才為八村壘取了這個名字，他的「壘」字就代表「壘包」的意思。（圖／美聯社／達志影像）
▲八村壘的祖父是一名超級棒球迷，因此他們家才為八村壘取了這個名字，他的「壘」字就代表「壘包」的意思。（圖／美聯社／達志影像）
八村壘今年24歲，是水瓶座，他出生於日本富山，在日本仙台長大，有3個兄弟姊妹，他的家庭對運動相當熱愛，弟弟八村阿蓮曾就讀日本東海大學，畢業後在B.LEAGUE群馬雷鶴隊效力。

有趣的是，八村壘的祖父是一名超級棒球迷，因此他們家才為八村壘取了這個名字，他的「壘」字就代表「壘包」的意思。而八村壘在小時候也的確打過棒球，快速球投得相當不錯，但因為傷勢，才轉往籃球發展，並且在教練鼓勵下，一直以NBA為目標。

該到美國英文不佳　靠饒舌歌曲學習

▲湖人前鋒八村壘恭喜日本隊拿下勝利。（圖／美聯社／達志影像）
▲本季八村壘的薪資為1574萬美元（約4億8584萬台幣），為NBA湖人陣中排名第4的球員。（圖／美聯社／達志影像）
八村壘的母親是英文老師，他的膚色和家庭很容易讓外界以為他自小嫻熟英文，不過事實上八村壘本來英文能力並不好，是到美國之後才透過Drake等人的饒舌歌，慢慢開始學習。

本季八村壘的薪資為1574萬美元（約4億8584萬台幣），為NBA湖人陣中排名第4的球員，僅次於LeBron James、Anthony Davis和D'Angelo Russell。不過事實上他早在目前的合約在走之前，就已經賺進相當可觀的收入，2019年他的代言合約就已經超過1000萬美金，日本血統顯然為他帶來了不少商業利益。

NBA／八村壘轟生涯新高36分！詹皇休戰　湖人仍以138:122大勝爵士

MLB／讓大谷翔平變「小谷」的男人　湖人八村壘：轉戰道奇更棒了

NBA／不只勇士想要！76人也詢價「詹皇」　湖人卻要Embiid當籌碼

NBA／湖人準備季後補強！球星「3選1」　詹皇最屬意老戰友Irving

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞