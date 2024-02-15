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繼日本之後英國經濟也陷入衰退！連兩季GDP負成長

▲英國今日公布去年第4季度GDP數據，同比下滑0.3％，連續兩個季度負成長，與日本同樣陷入經濟衰退。圖為罷工的倫敦民眾資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國今日公布去年第4季度GDP數據，同比下滑0.3％，連續兩個季度負成長，與日本同樣陷入經濟衰退。圖為罷工的倫敦民眾資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

日本今（15）日公布2023年第4季度國內生產毛額（GDP）初值，剔除物價變動因素後，實際GDP比上季度下滑0.1％，連續兩個季度呈現負成長，陷入衰退。無獨有偶，英國今日也公布去年第4季度GDP數據，同比下滑0.3％，同樣連續兩個季度負成長，與日本一起陷入經濟衰退。

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根據《衛報》報導，英國去年第3季GDP下滑0.1％，而英國國家統計局最新公佈第4季度GDP表現，同比下滑0.3％，衰退幅度超出專家預期的0.1％。這樣的結果對於總理蘇納克（Rishi Sunak）將是一個巨大打擊，距離選舉不到一年，蘇納克去年初還稱經濟成長是施政的5個優先目標之一，如今不得不尷尬面對承諾跳票。

影子財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）表示，蘇納克關於經濟成長的承諾如今已經「支離破碎」，之後蘇納克就算公佈其他的計畫也不再能夠讓民眾信服，英國陷入經濟衰退的事實將使全國的家庭與企業深感擔憂。

英國2023年全年的GDP成長預計為0.1％，若將受新冠疫情影響的2020年排除在外，這是自2009年金融海嘯以來的最差表現。英國國家統計局表示，由於利率飆升以及通膨導致生活成本上漲，許多家庭削減支出，去年第4季度所有主要行業均出現下滑，其中又以製造業、建築業和批發業衰退最為嚴重。

不過，英國央行行長貝利（Andrew Bailey）暗示經濟將在未來幾個月好轉，英國財政大臣亨特（Jeremy Hunt）也表示，高通膨是經濟成長的最大障礙，因此降低通膨一直是政府的首要任務，雖然過去兩季經濟表現不佳，但是有跡象顯示英國經濟正在好轉，儘管對許多家庭來說，日子仍然很艱難，但政府必須堅持計畫，以建立更強大的經濟。

根據《BBC》報導，Capital Economics的首席經濟學家格雷戈里（Ruth Gregory）表示，最新的數據可能會促使英國央行提前降息，不過英國1月的通膨仍維持在4％的水準，若央行提前降息，可能會讓通膨再度加溫。格雷戈里補充，「我們懷疑央行會過度擔心可能出現的溫和且短暫的經濟衰退」。

 

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