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「非常律師」陳俊翰初二離世！享年40歲　疑感冒引起併發症

▲中研院學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰過世，各界震撼。（圖／記者林志怡攝，2024.01.30）
▲中研院學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰過世，各界震撼。（圖／記者林志怡攝，2024.01.30）

記者孫唯容／綜合報導

中研院學者、民進黨不分區被提名人「非常律師」陳俊翰今（15）日驚傳過世，享年40歲。民進黨表示，陳俊翰律師因疑似感冒引起併發症，2月10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2月11日凌晨不幸逝世。

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據悉，陳俊翰出生時就被診斷出罹患SMA「脊髓性肌肉萎縮症」，全身只有眼睛、嘴巴以及一根小指頭可以活動，醫師告訴陳俊翰與家人，一般來說，SMA患者在不用藥的前提下，存活時間僅有三到四年，陳俊翰還歷經火警導致雙腿截肢。

不過先天有缺陷的他不被身體條件綑綁，在家人的支持下，陳俊翰取得台灣大學法律、會計雙學士，更是2006年律師高考榜首，是台灣第一位SMA律師；陳俊翰同時也取得會計師執照，後續也進入哈佛法學院並取得碩士、密西根大學法學院博士資格，再進入中研院法學研究所，專精國際人權法、身心障礙政策與法律等研究。

▲《賀瓏夜夜秀》來賓、大陸記者王志安（左圖）疑似訕笑身障律師陳俊翰，薩泰爾公開道歉。（圖／翻攝自STR Network YouTube、記者陳明中攝）
▲《賀瓏夜夜秀》來賓、大陸記者王志安訕笑身障律師陳俊翰引議論。（圖／翻攝自STR Network YouTube、記者陳明中攝）
今年農曆年前，脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》邀請前中國央視記者王志安當來賓，當時王志安因模仿陳俊翰，引發輿論論撻伐。當時陳俊翰接受電視台記者聯訪，他打趣道：「他模仿的又不像。第一個，我手又不能動，然後第二個，顏值上，我也比他帥太多了。」以自嘲式的幽默回應，讓網友大讚陳俊翰高度非凡。

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