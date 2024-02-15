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快訊／民進黨哀慟證實　罕病律師陳俊翰感冒引起併發症初二離世

▲民進黨不分區立委提名人陳俊翰已在初二過世。（圖／資料照片）
▲民進黨不分區立委提名人陳俊翰已在初二過世。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

民進黨今日表示，中研院學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰律師因疑似感冒引起併發症，2月10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2月11日凌晨不幸逝世，他們聞訊感到無比震驚與悲傷。陳俊翰的家人低調辦理後事，年節期間未對外公布。今日委由民進黨黨中央代為發布消息，感謝各界關心，也請給家屬空間處理相關事宜。

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患有罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症」的陳俊翰，被譽為台版「非常律師」，雖然全身只有眼睛、嘴巴以及一根小指頭可以活動，但他在家人的支持下，突破身體限制，考取律師高考榜首與會計師執照， 也是台灣第一位罹患罕病先天性脊髓性肌肉萎縮症的律師。

陳俊翰後來並取得哈佛法學院碩士、密西根大學法學院博士，後進入中研院法學研究所，專精國際人權法、身心障礙政策與法律等研究。

民進黨此屆陳俊翰加入不分區立委提名名單第16名，陳俊翰希望透過這個機會讓社會大眾更認識障礙者處境，若能進入國會，希望能改善台灣的無障礙環境。

在農曆年前，脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》來賓、前中國央視記者王志安對陳俊翰的歧視言行，引起輿論撻伐；農曆年間，陳俊翰因感冒引起的併發症離世，引發各界哀悼。

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