陳俊翰律師離世！昔遭《賀瓏夜夜秀》嘲諷 薩泰爾：還在了解中
民進黨不分區立委被提名人陳俊翰律師，今（15）日由民進黨團證實在2月11日凌晨因病離世，享年40歲，令政壇人士相當痛心與不捨。對此，曾邀請中國媒體人王志安批評陳俊翰，而引發爭議的節目《賀瓏夜夜秀》，聽聞噩耗後則由公司薩泰爾娛樂代為回應：「我們還在了解狀況中！謝謝。」
記者詹鎰睿／綜合報導
40歲的陳俊翰律師，先天患有「脊髓性肌肉萎縮症」，全身上下只有眼睛、嘴巴和一根小指頭可以活動。即便如此，陳俊翰不放棄任何希望，在家人的全力支持下，成功考取師高考榜首與會計師執照，先後取得哈佛法學院碩士、密西根大學法學院博士。後來陳俊翰更進入中研院法學研究所，專精國際人權法、身心障礙政策與法律等多項研究。
直到今年第11屆立委選舉，陳俊翰更獲得民進黨邀請加入不分區立委提名，希望能透過這次的機會，讓社會大眾多家認識身障者的處境，並改善其在台灣的環境。怎料，隨即被脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》請來的前中國央視記者王志安嘲諷批評，引發社會爭議。
不過陳俊翰事後大氣回應，「他模仿的又不像，第一個，我手又不能動，然後第二個，顏值上，我也比他帥太多了。」雖然薩泰爾娛樂以及主持人賀瓏慎重道歉，但仍無法平息失言風波。如今隨著陳俊翰律師離世的消息傳開，薩泰爾娛樂則回應：「我們還在了解狀況中！謝謝。」
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