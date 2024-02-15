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「非常律師」陳俊翰40歲過世！半月前才現身　感冒引起併發症不治

▲「非常律師」陳俊翰過世，享年40歲，陳俊翰半月前才剛現身醫藥活動，民進黨發出聲明，陳俊翰疑似感冒引起併發症，送急診後於初二2月11日凌晨逝世。（圖／記者陳明中攝）
▲「非常律師」陳俊翰過世，享年40歲，陳俊翰半月前才剛現身醫藥活動，民進黨發出聲明，陳俊翰疑似感冒引起併發症，送急診後於初二2月11日凌晨逝世。（圖／記者陳明中攝）

家庭消費中心／綜合報導

「非常律師」陳俊翰驚傳過世，享年40歲！年初才因《賀瓏夜夜秀》失言爭議而受到各界注目，陳俊翰1月30日才剛出席醫藥活動，民進黨今（15）日表示，陳俊翰疑似感冒引起併發症，在初一2月10日送往台大醫院新竹分院急診，在初二2月11日凌晨逝世。

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有「非常律師」之稱的陳俊翰，是今年立委選舉唯一身障代表候選人，日前因為大陸媒體人王志安在《賀瓏夜夜秀》模仿嘲諷掀起熱議。陳俊翰1月30日才剛出席脊髓性肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy，後簡稱SMA）活動，呼籲各界注意罕病用藥權益，但今（15）日被證實初二（2月11日）已過世，享年40歲，據悉是感冒引起併發症。

▲《賀瓏夜夜秀》來賓、大陸記者王志安（左圖）疑似訕笑身障律師陳俊翰，薩泰爾公開道歉。（圖／翻攝自STR Network YouTube、記者陳明中攝）
▲《賀瓏夜夜秀》來賓、前大陸媒體人王志安（圖左）疑似訕笑身障律師陳俊翰。（圖／翻攝自STR Network YouTube、記者陳明中攝）
陳俊翰曾表示，自己在1歲左右確診脊髓性肌肉萎縮症（SMA），當時醫師因為無藥可治療，曾評估他只能活3至4年，小六時插管2個月，還留下紙條請母親「不要救我，我真的撐不下去了」。

72年次的陳俊翰，在媽媽堅持陪伴之下，即使全身只剩嘴巴、眼睛及一根小指能活動，仍不斷苦學，一路取得台大會計學、法律系雙學士，還唸到哈佛法學碩士、密西根大學法學博士。

▲民進黨不分區立委提名人、律師陳俊翰出席罕病 SMA 活動，表示對賀瓏夜夜秀事件不再多做回應。（圖／記者張志浩攝）
▲民進黨不分區立委提名人、律師陳俊翰1月30日剛出席罕病SMA活動。（圖／記者張志浩攝）
脊髓肌肉萎縮症（SMA）是一種染色體基因缺損、體隱性遺傳罕見疾病。患者靠近身體中心的肌肉可能經歷漸進式肌肉無力，像是肩膀、大腿以及骨盆，因此SMA可能會影響呼吸和吞嚥，但不影響負責認知的神經元，意味不會影響到智力。

世界各國SMA發生率約為1/10000，也就是說台灣每年出生的新生兒當中約有25名罹患此症，是世界上遺傳性疾病中造成嬰兒死亡率最高的疾病。

▲台版「非常律師」！陳俊翰勵志的人生資歷一圖看懂。（圖／取自TW SPECTATOR）
▲台版「非常律師」陳俊翰勵志人生。（圖／取自TW SPECTATOR）

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