陳俊翰離世　陳建仁聞訊非常痛心、遺憾與不捨

民進黨不分區立委被提名人陳俊翰日前疑似感冒引起併發症，在醫護人員極力搶救，仍於年初二不幸離世，對此行政院今（15）日表示，院長陳建仁聞訊感到非常痛心、遺憾與不捨，雖其尚有許多使命尚未完成，不過對於身障者權益保障的奮發精神，絕對不會因離開而停止，相信會有更多的「俊翰們」繼續完成他的未竟的志業，而政院也將持續推動強化保障身障者權益的政策，另也請家屬節哀保重，尤其其母親一生陪伴、不離不棄，在在見證母愛的偉大，致上最高的敬意與最深的哀悼。
記者陳威叡／台北報導
關於行政院人權保障推動小組委員陳俊翰離世的消息，行政院發言人林子倫表示，院長陳建仁聞訊感到非常痛心、遺憾與不捨，並提及陳俊翰奮鬥勵志的生命故事，廣為人知，其無畏萬般艱難，無懼受身所限，仍然勇敢挺身捍衛人權，讓許多人得到正面的啟發與激勵。
林子倫指出，雖然陳俊翰尚有許多使命尚未完成，不過對身障者權益保障的奮發精神，絕對不會因離開而停止，相信會有更多的「俊翰們」繼續完成他的未竟的志業，而政院也將持續推動強化保障身障者權益的政策。
最後林子倫轉述，陳建仁請陳俊翰的家屬節哀保重，尤其是其母親一生陪伴陳俊翰，不離不棄，在在見證母愛的偉大，要特別向陳媽媽及其家人致上最高的敬意與最深的哀悼。