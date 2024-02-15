陳俊翰驚傳過世！新竹台大證實「肺部感染」 急救不治
中研院學者、民進黨不分區被提名人「非常律師」陳俊翰驚傳過世，年僅40歲。對此，新竹台大分院院長余忠仁向媒體證實，陳俊翰由於肺部感染，送該院急救後不治，至於細節部分院方在未獲得家屬同意之前，無法對外進一步說明。
記者孫唯容／綜合報導
民進黨今天表示，中研院學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰律師因疑似感冒引起併發症，2月10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2月11日凌晨不幸逝世，他們聞訊感到無比震驚與悲傷。陳俊翰的家人低調辦理後事，年節期間未對外公布。今日委由民進黨黨中央代為發布消息，感謝各界關心，也請給家屬空間處理相關事宜。
據悉，陳俊翰出生時就被診斷出罹患SMA「脊髓性肌肉萎縮症」，全身只有眼睛、嘴巴以及一根小指頭可以活動，醫師告訴陳俊翰與家人，一般來說，SMA患者在不用藥的前提下，存活時間僅有三到四年，陳俊翰還歷經火警導致雙腿截肢。
不過先天有缺陷的他不被身體條件綑綁，在家人的支持下，陳俊翰取得台灣大學法律、會計雙學士，更是2006年律師高考榜首，是台灣第一位SMA律師，陳俊翰同時也取得會計師執照，後續也進入哈佛法學院並取得碩士、密西根大學法學院博士資格，再進入中研院法學研究所，專精國際人權法、身心障礙政策與法律等研究。