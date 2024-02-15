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庹宗康經典口頭禪現「聲」　《嗨！營業中》粉絲驚：你是誰

▲《嗨！營業中》全新一集標題：「那個男人回來了？」主持群紛紛以為庹宗康回歸。（圖／好看娛樂提供）
▲《嗨！營業中》全新一集標題：「那個男人回來了？」主持群紛紛以為庹宗康回歸。（圖／好看娛樂提供）

記者張一笙／綜合報導

《嗨！營業中》第三季播出後討論不斷，近期收視表現再創佳績收視率高達2.07，在Netflix上至今強勢佔領熱門榜。本週迎來全新一集，標題：「那個男人回來了？」主持群正在準備東西時，遠處傳來小幫手大喊經典台詞聲音：「你們在幹什麼東西？」主持群紛紛哇哇大叫以為庹宗康回歸節目，後才發現小幫手是康哥的哥哥「庹宗華」，畫面十分有趣。

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▲原來是庹宗康的哥哥庹宗華來到節目擔任小幫手，兩兄弟外形神似，引起不少笑料。（圖／好看娛樂提供）
▲原來是庹宗康的哥哥庹宗華來到節目擔任小幫手，兩兄弟因外形神似，引起不少笑料。（圖／好看娛樂提供）
吳映潔後來發現不是康哥後一度往回跑；張立東也在一旁驚訝地說：「怎麼康哥長得不一樣？」大家錯把神似的庹宗康的庹宗華認錯，有趣畫面笑料百出。隨後，庹宗華也擔任小幫手一同加入移動任務。

▲吳映潔與姚元浩在節目中衝突不斷，兩人因備菜想法不同導致衝突不斷。（圖／好看娛樂提供）
▲吳映潔與姚元浩在節目中衝突不斷，兩人因備菜想法不同導致衝突不斷。（圖／好看娛樂提供）
本次節目組移師南投山區為全校師生準備營養午餐，吳映潔在廚房負責熬煮湯底，姚元浩不斷提醒吳映潔：「雞骨要丟下去煮湯。」只見吳映潔手忙腳亂地攪拌，好似沒有聽到。未料下一秒姚元浩再度下達指令，吳映潔秒回說：「我不要！」姚元浩不放棄地持續提醒：「那個雞骨妳沒有直接燙過水？」吳映潔說：「我當然有燙啊！所以我才不想放生的下去。」兩人因為備菜想法引爆不少衝突。

▲郭泓志挑戰尺寸超大的炮爐炒青菜，成品失敗遭姚元浩嫌棄。（圖／好看娛樂提供）
▲郭泓志挑戰尺寸超大的炮爐炒青菜，成品失敗遭姚元浩嫌棄。（圖／好看娛樂提供）
郭泓志也在內場挑戰尺寸超大的炮爐炒青菜，無奈爐子實在太大，火也太大。郭泓志炒好青菜後給姚元浩試菜，沒想到姚元浩直接評論說太油、炸雞也燒焦了，餐點通通沒過關。

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