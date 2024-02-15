品冠砸2000萬入手百坪豪宅 為82歲近盲老父換屋「連買2間房」
51歲歌手品冠今（15）日出席經紀公司凱渥集團開工團拜，他的2個小孩因為疫情6年沒回馬來西亞，今年終於團圓，品冠的82歲爸爸視網膜剝離，視力近乎全盲，品冠覺得爸媽住在老家3層樓排屋（透天厝），爬上爬下比較危險，大手筆連買2間房孝親，他謙虛說：「馬來西亞房價比台灣便宜多了，我唱了30年，還是有點積蓄。」
記者羅凌筠／台北報導
品冠8年前在馬來西亞置產，買下市區公寓，蓋好以後爸媽嫌遠不想搬，品冠再買1間離老家近一點的百坪豪宅，市值台幣2000萬上下，預計今年第4季會完工，就是不知道能不能說服爸媽來住，他苦惱說：「一般華人父母喜歡有地、有院子、有田，說服老人家有時候真的像哄小孩一樣，要用對方法。」
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