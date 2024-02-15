富國島丟包案！刷卡付團費、自費款 金管會：有疑義可申請爭議款
台灣旅客參加年代旅遊的越南富國島旅遊遭丟包，甚至在當地被要求自費720美元，才能繼續當地行程，傳出年代建議該團旅客可向發卡銀行提出，將在當地被迫刷卡的720美金列為「爭議款處理」。對此，金管會今（15）日表示，不只在當地自費的720美元，先前在國內刷卡付給年代旅遊的團費，若有疑義，也可依規定向發卡機構申請爭議款處理，由發卡機構釐清。
記者顏真真／台北報導
金管會銀行局說明，根據信用卡定型化契約範本規定，持卡人使用信用卡時，若預訂商品未獲特約商店移轉商品或其數量不符、預訂服務未獲提供等，應先向特約商店尋求解決，若無法解決，應檢具發卡機構要求的證明文件，請發卡機構就該筆交易依帳款疑義處理程序辦理。
銀行局指出，如果持卡人對信用卡交易帳款有疑義，可向發卡機構申請爭議帳款處理，這次國人遊富國島旅遊丟包事件為例，若旅客認為在越南當地自費720美元或當初在國內向年代旅遊購買行程所付團費等相關帳款有疑義，可依信用卡定型化契約範本向發卡機構申請爭議帳款處理，由發卡機構向收單機構釐清。
銀行局強調，這筆消費刷卡在前、享受服務在後，存在不確定性，因此，如果消費者認為當初刷卡購買的商品或服務沒有得到給付，消費者原則上可主張信用卡爭議帳款，由後續程序認定實質上到底有無給付相關商品或服務。同時，當消費者申請爭議款項處理後，若取得發卡機構認定為爭議帳款，該筆交易可暫不列為當月應結清款項。